Glavina z glavo preprečil zmago Domžal; zvečer večni derbi

Luka Koper ni več pokrovitelj nogometašev Kopra

25. februar 2017 ob 10:08,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 18:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Čeprav je v večjem delu Slovenije včeraj snežilo, je zime konec. Vsaj za nogometaše. Že prvo dejanje pomladi prinaša derbi med Mariborom in Olimpijo.

Tekma v Ljudskem vrtu, ki se bo začela ob 20.15, seveda ne bo odločilna, bi pa zmagovalcu v boju za naslov državnega prvaka dala veliko vetra v jadra. Izkušeni Maribor gre v drugi del sezone s skoraj nespremenjeno ekipo, Olimpija pa kar z devetimi novinci, tako da je težko napovedati, česa je sposobna prenovljena ekipa. V vrata se bo verjetno vrnil Nejc Vidmar.

Ekipi sta na lestvici izenačeni na vrhu s po 46 točkami. Kapetan Maribora Marcos Tavares zagotavlja, da bodo vijoličasti "leteli": "Smo motivirani, energija je na vrhuncu in seveda želimo zmagati. Maribor je najboljša ekipa v Sloveniji!" Spektakel je vsekakor zagotovljen, derbi je že razprodan.

Aluminij v drugem polčasu do treh točk

V dvoboju zadnjeuvrščenih ekip prvenstva, Kalcer Radomelj in Aluminija, je tekmo suvereno dobil slednji (0:3). Vsi goli so padli v drugem polčasu. Po slabi uri igre je Matic Vrbanec s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, kjer ga je z glavo v zadetek pretvoril Josip Zeba. V 71. minuti je z roba kazenskega prostora natančno meril Derrick Mensah in podvojil vodstvo ekipe iz Kidričevega, zadnji žebelj v krsto gostiteljev je deset minut pozneje zabil Vrbanec, ki je po podaji Francesca Tahiraja zadel iz neposredne bližine. Radomlje, ki so v prvem polčasu igrale zelo solidno, so bile v nadaljevanju povsem neprepoznavne.

Glavina z glavo za točko

Na drugi sobotni tekmi je Domžalam odlično kazalo, po zadetku v 49. minuti, ki ga je s prostega strela dosegel Jure Balkovec, se jim je še globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa nasmihala zmaga, a jim je praktično v zadnji sekundi veselje preprečil Dominik Glavina. Kot da bi se gostje s stadiona ob Kamniški Bistrici preveč sprostili, v 94. minuti so gostiteljem pustili odločno preveč prostora, kar je na koncu izkoristil Glavina in po predložku žogo z glavo poslal za hrbet nemočnega vratarja Dejana Milića.

Koprčani brez glavnega pokrovitelja

Preostalo dogajanje v Prvi ligi bo v senci mariborske tekme, za nekaj vznemirjenja (čeprav se je o tem že nekaj časa šušljalo) pa je poskrbela novica, da Luka Koper ni več sponzor primorskega prvoligaša Koper. Uprava Luke Koper je namreč predčasno prekinila petletno sponzorsko pogodbo, klub, ki je že tako v težavah, pa je ostal brez glavnega pokrovitelja. Marca bi moral iz Luke dobiti naslednje nakazilo, a ga ne bo.

V Luki so pojasnili, da so se za prekinitev pogodbe odločili, ker je bil njihov sponzorski denar namenjen razvoju koprskega nogometa in s tem dvigu ugleda Luke, ne pa plačevanju dolgov društva FC Koper upnikom.

Prva liga, 22. krog, danes ob 20.15:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

KALCER RADOMLJE - ALUMINIJ 0:3 (0:0)

Zeba 58., Mensah 71., Vrbanec 81.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Kramarič, Ejup, Karamatić, Primc, Jakovljević (77./Babunski), Barukčić, Balić (71./Rokavec), Cerar, Nunić, Šipek (62./Vidmar).

Aluminij: Janžeković, Kocić, Zeba, Turkalj, Jakšić, Muminović, Mensah, Bizjak (87./Krajnc), Vrbanec, Škoflek (90./Mesec), Panadić (69./Tahiraj).

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

RUDAR - DOMŽALE 1:1 (0:0)

Glavina 94.; Balkovec 49.

Rudar Velenje: Radan, Iharoš, Zec, Kašnik, Mužek, Lotrič (69./Trifković), Grbić (83./Bokalić), Babić, Vručina, Glavina, Mary.

Domžale: Milić, Širok, Žužek, Blažič, Balkovec, Vetrih, Husmani, Majer (51./Repas), Volarič (78./Ožbolt), Firer, Franjić (59./Matjašič).

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Nedelja ob 15.00:

KRŠKO - GORICA



Ob 16.55:

KOPER - CELJE

Lestvica: MARIBOR 21 14 4 3 42:15 46 OLIMPIJA 21 14 4 3 34:15 46 DOMŽALE 22 12 4 6 46:23 40 GORICA 21 7 7 7 24:24 28 CELJE 21 8 3 10 25:25 27 LUKA KOPER 21 7 6 8 20:26 27 RUDAR 22 6 8 8 28:29 26 KRŠKO 21 4 10 7 20:31 22 ALUMINIJ 22 5 6 11 18:33 21 KALCER RADOMLJE 22 1 6 15 16:52 9

T. O., M. L.