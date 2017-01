Glede Dončićevega igranja za Slovenijo nikoli ni bilo dvomov

MMC-jev pogovor z Luko Dončićem

31. januar 2017 ob 08:02

Madrid - MMC RTV SLO

Luka Dončić je po septembrskem zapisu za družbenem omrežju zdaj tudi javno potrdil, da ga zanima le slovenska reprezentanca in naj bi že septembra nastopil na evropskem prvenstvu.

Največji biser slovenskega športa in trenutno (verjetno) najbolj obetaven košarkar v Evropi je še pred 18. rojstnim dnem spregovoril za nekaj slovenskih medijev. Zaradi imenitnih predstav v Evroligi in španskem prvenstvu, kjer vsak teden navdušuje in postavlja mejnik za mejnikom, so bili pritiski na odgovorne pri Real Madridu vse večji. Tako je najprej nekaj intervjujev dal za špansko sedmo silo, zdaj pa je na vrsto prišla Slovenija in Luka si je nekaj časa vzel tudi za MMC.

Uradne tekme za Slovenijo še ni odigral. Nastopil je le na enem turnirju s kadetsko selekcijo in v javnosti so se pojavili dvomi glede reprezentančne prihodnosti. Jorge Garbajosa je dejal, da so mu vrata v špansko odprta, Aleksandar Đorđević je povedal, da si ga želijo videti tudi v srbskem dresu, od koder ima korenine oče, vendar je Dončić prek Tvitterja zapisal, da bo igral za Slovenijo.

Vedno želel igrati le za domovino

Če so nekateri še dvomili o tem, pa je zdaj vendarle to dokončno razblinilo, ko je Luka javno zatrdil, da želi obleči le slovenski dres: "Mislim, o tem sploh ni bilo dvoma. Nikoli nisem dvomil o igranju za Slovenijo. Vedno sem si želel le to. Od prvega trenutka, ko so me vprašali, sem vsakič dejal, da bom igral le za svojo domovino."

"Če bom zdrav in če bo sicer vse v redu, bom igral na evropskem prvenstvu," je ob tem še dodal. 17-letni Ljubljančan, ki ima z devetkratnimi evropskimi prvaki najvišje cilje, ima visoke ambicije tudi s Slovenijo in to že na letošnjem EuroBasketu, kjer bo pot v zaključne boje v Carigrad izbrana vrsta iskala prek Helsinkov. "Upam, da osvojimo medaljo," je dejal Dončić, ki je pozorno spremljal tudi žreb skupin evropskega prvenstva in bil med njim v navezi z vodstvom KZS-ja.

V reprezentanci udarna nevaza z Dragićema

Slovenske navijače v zadnjih letih navdušuje bratska naveza Goran in Zoran Dragić. Zdaj vsi komaj čakajo, da dobi reprezentanca udarni trio na zunanjih položajih. V MMC-jevem intervjuju novembra v Philadelphii je Goran povedal, da se veseli sodelovanja z Lukom. Obenem je slovenski kapetan dodal, da bo lahko poleti mladeniču predal nekakšen ključ vodje izbrane vrste: "Lepo je to slišati od takega igralca. Zame bo igranje z Goranom nekaj posebnega. Je eden najboljših igralcev, mislim, da lahko rečemo tudi v Ligi NBA. Je eden najboljših organizatorjev igre in to bo velika stvar zame."

Ob Evroligi odlično igra tudi v španskem prvenstvu, kjer je tudi že poskrbel za nekaj rekordov. V ACB ligi, ki sodi med najboljše v Evropi, je letos močno tudi slovensko zastopstvo, saj ob Dončiću igra še šest slovenskih košarkarjev. "Sem v stiku tudi z drugimi slovenskimi igralci, še posebej s temi, ki so v Španiji. Smo na vezi, vidimo se na tekmah, velikokrat pa se pred tekmami tudi dobimo," je povedal Luka.

Ko je bil majhen, je sanjal, da bo, kjer je zdaj

Dončić je s svetlobno hitrostjo zakorakal na najvišjo raven evropske košarke. Praktično čez noč se je iz nadarjenega mladeniča razvil v košarkarja, ki je ključen za veliki Real Madrid, navdušuje z zrelo igro, ima izvrsten pregled, zadeva trojke, iznajdljivo prodira in podaja, je nepopustljiv v obrambi, atraktivno zabija in tudi odloča tekme. Hitro je osvojil Španijo in Slovenijo, navdušuje vso Evropo, nase pa je opozoril tudi zibelko košarke, ZDA.

Lani si je šele utiral mesto v članski ekipi kraljevega kluba in se boril za vsako minuto. Letos je vsako zajetnejšo minutažo odlično izkoristil in vsakič, ko je bila konkretna, je bil med najučinkovitejšimi igralci Reala. Petkrat na primer je bil v Evroligi statistično najboljši posameznik madridskega velikana, dvakrat pa je celo postal igralec kroga v najmočnejšem klubskem tekmovanju, ko se je proti Maccabiju recimo spogledoval s trojnim dvojčkom: "Mislim, da je ta sezona res dobra. Vse gre po načrtih. Se zavedam, kaj se dogaja. V bistvu, ko sem bil majhen, sem sanjal, da bom v prvi postavi ekipe kluba, kot je Real, zdaj pa mi je že uspelo."

Ve, kaj hoče doseči

V Madridu so pričakovanja velika, kar pa prinaša tudi velik pritisk. Dončić je na parketu dokazal, da se s tem odlično kosa, saj je že odločal tekme. Zvezdniki Reala so mu v odločilnih trenutkih prepustili odgovornost in žogo, da je kreiral napade in tudi zaključeval ter dokazal, da je, kot bi rekli v ZDA, "clutch": "Veliko ljudi mi sprašuje, kako se spopadam s pritiskom. Ne vem, mislim, da, če poskusiš dati vsak dan, na vsakem treningu in na vsaki tekmi vse od sebe, se bo izšlo. Se ne obremenjujem. Če vsak dan delaš trdo in si osredotočen na košarko, se izide."

Ko se najbolj obetavni šele spoznavajo s člansko košarko, Luka že igra konkretno vlogo pri Realu. Za košarkarje je korak med mladinsko in člansko košarko zelo velik, Dončić pa se je s tem vrhunsko spopadel in, ko ga gledamo, zaradi zrele igre komaj verjamemo, da mu še en mesec manjka do 18. leta: "Se strinjam, da je to eden najtežjih skokov, ko greš iz mladincev med člane. Sem zadovoljen s svojo igro in kako mi je to uspelo. Vem, kaj hočem doseči in vsak dan se trudim, da mi bo to uspelo."

Najraje organizator igre

Navdušuje s svojo vsestranskostjo. Čeprav je jasno, da ima še kar nekaj prostora za napredek, saj je šele v prvih letih košarkarskega razvoja, pa je že zdaj težko najti njegove pomanjkljivosti. Z več kot 200 centimetri je dovolj visok, da lahko igra na krilu, obenem je dovolj dober strelec za dvojko, lahko pa je tudi "play", saj ima odličen pregled nad igro in odlično obvlada žogo: "Vedno sem hotel biti organizator igre. Všeč mi je, da vodim ekipo, kreiram in imam žogo v svojih rokah."

Na njegovo ime so postali pozorni tudi v Ligi NBA. Na nabor se bo lahko prijavil naslednje leto, v koledarskem letu, ko bo dopolnil 19 let. Po vseh napovedih bo izbran med prvimi. Nedvomno bo najvišje uvrščen Slovenec (rekord ima Boštjan Nachbar, ki je bil 15.). Toda Luka, ki ga konec februarja čaka podpis (izjemno) donosne pogodbe v španski prestolnici, se s prihodnostjo ne obremenjuje in še ne, vsaj na glas ne, razmišlja o NBA. "Ne gledam veliko na prihodnost, saj sem osredotočen le na to, kjer sem. Za zdaj je to Real Madrid in moje sanje so osvojiti Evroligo."

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik