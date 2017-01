Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Primož Gliha ostaja selektor mlade reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gliha dobil nov selektorski mandat pri mladi reprezentanci

Finale pokala bo 31. maja

30. januar 2017 ob 22:38

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Na Brdu pri Kranju se je na prvi seji, odkar je vodenje Nogometne zveze Slovenije prevzel Radenko Mijatović, sestal izvršni odbor in za selektorja reprezentance U21 znova imenoval Primoža Gliho.

Reprezentanco do 16 let bo do 30. novembra 2018 vodil Agron Šalja, reprezentanco U20 in U21 pa bo, prav tako do 30. novembra prihodnje leto, vodil Gliha, ki je mlado reprezentanco vodil že v zadnjem obdobju.

Selektor ženske A-reprezentance bo še naprej Damir Rob, dekleta do 19. leta bo vodila Petra Mikeln, medtem ko bo na čelu dekliške reprezentance do 17 let še naprej Tina Kelenberger. Vsem je mandat podaljšan do 30. novembra 2018.

Poleg omenjenega je IO NZS sprejel tudi spremembe v tekmovalnem koledarju za tekmovalno sezono 2016/17. Finale Pokala Slovenije bo odigran v sredo, 31. maja 2017.