Gluhi košarkarji olimpijado začeli s porazoma in zmago

Tenisač Kegl napredoval v 3. krog

21. julij 2017 ob 12:29,

zadnji poseg: 21. julij 2017 ob 20:27

Samsun - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji, ki igrajo na olimpijadi gluhih v Samsunu v Turčiji, so v uvodnih treh krogih dvakrat izgubili, enkrat pa so zmagali.

Na prvi tekmi so s 74:89 izgubili proti Argentini, ni pomagalo pa niti 38 točk Saše Lukiča. Miha Zupan jih je dosegel 23.

Na drugem srečanju je Lukič k zmagi nad Avstralijo s 73:54 prispeval 21 točk, Zupan pa je dodal 15 točk in 20 skokov.

Najboljša tekma Slovenije

Danes so za las izgubili z Ukrajino (60:57). Zupan je dosegel 24 točk, Lukič jih je prispeval 14.

"To je bila naša najboljša tekma dosedaj. Kljub temu, da nam nikakor ni stekel met, tudi proste mete smo zadevali s polovično natančnostjo, smo se z zelo močno Ukrajino enakovredno kosali do konca tekme. Čeprav smo izgubili dve tekmi, sem vesel, da dvigujemo pripravljenost in verjamem, da bomo pravi, ko bo to najbolj pomembno. Čestitke fantom, ki so pokazali všečno košarko in dali vse od sebe," je po tekmi povedal selektor Nejc Višnikar.

Slovenija bo v nedeljo igrala proti Rusiji.

Kegl proti Gravoglu

21-letni teniški igralec Marino Kegl, ki je bil kot eden izmed prvih osmih nosilcev turnirja v 1. krogu prost, je v 2. krogu premagal Turka Sercana Yesilovo s 6:0 in 6:0. V 3. krogu ga čaka 11. nosilec, Avstrijec Robert Gravogl.

Kegl nastopa na svoji drugi olimpijadi, pred štirimi leti je bil v Sofiji deveti.

VIDEO Četrtek je bil uspešen dan za gluhe športnike

M. R.