Goffin in Darcis zrežirala preobrat - Belgijci v finalu proti Francozom

Tsonga odločil v Lillu

17. september 2017 ob 18:05

Lille,Bruselj - MMC RTV SLO

Francozi so v polfinalu Davisovega pokala v Lillu odpravili Srbijo s 3:1 in se bodo v finalu srečali z Belgijo, ki je po preobratu zadnji dan v Bruslju premagala Avstralijo s 3:2.

Jo-Wilfried Tsonga je v četrtem obračunu premagal Dušana Lajovića z 2:6, 6:2, 7:6 in 6:2. Oslabljeni Srbi niso imeli možnosti, že ena točka je presenečenje, saj je Lajović ugnal Lucasa Pouilleja v uvodnem obračunu v petek. Novak Đoković, Viktor Troicki in Nenad Tipsarević so nastop zaradi poškodb odpovedali in Francozi so imeli tlakovano pot do finala.

V finalu med 24. in 26. novembrom bodo na domačem igrišču lovili deseti naslov in prvega po letu 2001. V letih 2002, 2010 in 2014 so izgubili finalni obračun. Pred sedmimi leti so doživeli grenak poraz v Beogradu, saj so zapravili vodstvo z 2:1.

Darcis priigral odločilno točko Belgijcem

Izjemno napeto je bilo v Bruslju, kjer so Avstalci po gladki zmagi v igri dvojic v soboto vodili z 2:1. Najprej je 12. igralec sveta David Goffin premagal Nicka Kyrgiosa s 6:7, 6:4, 6:4 in 6:4 in s tem izenačil na 2:2. V odločilnem obračunu je nato Steve Darcis ugnal Jordana Thompsona s 6:4, 7:5 in 6:2. Avstralec, ki je na lestvici sedem mest višje uvrščen, je že v uvodni igri izgubil servis in nikakor ni našel pravega ritma.

Belgija zmage v tem tekmovanju še nima, do zdaj se je v finale uvrstila dvakrat; prvič že daljnega leta 1904, drugič pa več kot sto let pozneje, 2015, ko je klonila proti Veliki Britaniji.

Lanski zmagovalci Argentinci izpadli iz svetovne skupine

Precej manj uspešno se je letošnja izvedba tekmovanja končala za Argentino. Lanski zmagovalci so se borili za obstanek v svetovni skupini in bili neuspešni, premagal jih je Kazahstan s 3:2. Argentina je tako prva reprezentanca po Švedski leta 1999, ki je že eno leto po zmagi izpadla iz svetovne skupine.

Svetovna skupina, polfinale,

Bruselj (dvorana, pesek):

BELGIJA - Avstralija 3:2

Goffin - Millman 6:7, 6:4, 6:3, 7:5

Darcis - Kyrgios 3:6, 6:3, 7:6 (5), 1:6, 2:6

Bemelmans/De Greef - Peers/Thompson 3:6, 4:6, 0:6

Goffin - Kyrgios 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:4

Darcis - Thompson 6:4, 7:5, 6:2

Lille (pesek):

FRANCIJA - Srbija 3:1

Pouille - Lajović 1:6, 6:3, 6:7 (7), 6:7 (5)

Tsonga - Đere 7:6 (2), 6:3, 6:3

Herbert/Mahut - Krajinović/Zimonjić 6:1, 6:2, 7:6 (3)

Tsonga - Lajović 2:6, 6:2, 7:6 (5), 6:2