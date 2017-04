Goffin z imenitno predstavo še poglobil Đokovićevo krizo

Nadal se meri s Schwartzmanom

21. april 2017 ob 19:22

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Novak Đoković nikakor ne ujame prave forme v letošnji sezoni. V četrtfinalu mastersa v Monte Carlu ga je izločil David Goffin s 6:2, 3:6 in 7:5.

29-letni Srb, ki je v kneževini zmagal v letih 2013 in 2015, ta teden ni blestel. V drugem krogu je komaj izločil Gillesa Simoma, v osmini finala pa je Pablo Carreno Busta prav tako osvojil niz.

Goffin je odlično začel, v prvi in peti igri je odvzel servis Beograjčanu in zanesljivo osvojil uvodni niz. Đoković se je nato zbral in z brejkom v četrti igri dobil drugi niz.

V odločilnem nizu je Nole v prvi igri odvzel servis Belgijcu in povedel s 4:2. Goffin je nato zaigral na vse ali nič in nanizal tri igre zapored. V maratonski 12. igri je unovčil peto zaključno žogo za največjo zmago v karieri po dveh urah in 35 minutah igre, ki je navdušila gledalce na razprodanem osrednjem igrišču.

Goffin v prejšnjih petih dvobojih osvojil le niz

Goffin je v prejšnjih petih obračunih dobil le en niz proti Đokoviću. To se je zgodilo leta 2015 v Cincinnatiju.

"Po dveh zelo napornih obračunih sem začel slabo. Po koncu prvega niza sem ujel pravi ritem. Mislim, da sem odigral zelo dobro niz in pol. Vse se je obrnilo, ko sem izgubil servis v odločilnem nizu. Imel sem lepe možnosti za zmago, a jih nisem unovčil. David je izjemno hiter igralec, narekoval je oster ritem z osnovne črte in ni mi bilo lahko," je poudaril Đoković.

Četrtfinale, tabela:

RAMOS VINOLAS (ŠPA/15) - ČILIĆ (HRV/5)

6:2, 6:7 (5), 6:2



POUILLE (FRA/11) - CUEVAS (URU/16)

6:0, 3:6, 7:5



NADAL (ŠPA/4) - SCHWARTZMAN (ARG)

6:4, -:-



GOFFIN (BEL/10) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

6:2, 3:6, 7:5

