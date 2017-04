Goffin z imenitno predstavo še poglobil Đokovićevo krizo

Nadal se meri s Schwartzmanom

21. april 2017 ob 19:22

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Novak Đoković nikakor ne ujame prave forme v letošnji sezoni. V četrtfinalu mastersa v Monte Carlu ga je izločil David Goffin s 6:2, 3:6 in 7:5.

29-letni Srb, ki je v kneževini zmagal v letih 2013 in 2015, ta teden ni blestel. V drugem krogu je komaj izločil Gillesa Simoma, v osmini finala pa je Pablo Carreno Busta prav tako osvojil niz.

Goffin je odlično začel, v prvi in peti igri je odvzel servis Beograjčanu in zanesljivo osvojil uvodni niz. Đoković se je nato zbral in z brejkom v četrti igri dobil drugi niz.

V odločilnem nizu je Nole v prvi igri odvzel servis Belgijcu in povedel s 4:2. Goffin je nato zaigral na vse ali nič in nanizal tri igre zapored. V maratonski 12. igri je unovčil peto zaključno žogo za največjo zmago v karieri po dveh urah in 35 minutah igre, ki je navdušila gledalce na razprodanem osrednjem igrišču.

Četrtfinale, tabela:

RAMOS VINOLAS (ŠPA/15) - ČILIĆ (HRV/5)

6:2, 6:7 (5), 6:2



POUILLE (FRA/11) - CUEVAS (URU/16)

6:0, 3:6, 7:5



NADAL (ŠPA/4) - SCHWARTZMAN (ARG)





GOFFIN (BEL/10) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

6:2, 3:6, 7:5

A. G.