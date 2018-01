Goggia na čelu italijanskega zmagovalnega vlaka

Gneča na vrhu smukaškega seštevka

14. januar 2018 ob 11:09,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 12:03

Bad Kleinkircheim - MMC RTV SLO

Italijanka Sofia Goggia je v Bad Kleinkirchheimu dobila skrajšani smuk. Njena zmaga je bila suverena, saj je vse premagala za več kot sekundo.

Že zjutraj so opravili potrebni trening (v originalni dolžini), nato so štart tekme skrajšali zaradi slabega vremena. Razplet je šel popolnoma po italijanskih notah, saj sta se na oder za zmagovalke prebili še dve tekmovalki iz te države, druga je bila Federica Brignone (+1,10), tretja pa Nadia Fanchini (+1,45).

Italijanski vlak skoraj razdrla Tiffany Gauthier

Takoj za njimi najdemo največje presenečenje tekme, četrto mesto je namreč osvojila Francozinja Tiffany Gauthier (+1,59), ki se je na progo podala s številko 36.



Gneča v smukaškem seštevku

V smukaškem seštevku je na vrhu prava gneča, saj prve štiri tekmovalke loči le deset točk. V rdeči majici je zdaj Tina Weirather, Goggia zaostaja za eno točko, Cornelia Hütter za dve, Mikaela Shiffrin pa za deset. Američanka - sicer prepričljivo vodilna v skupnem seštevku - v Avstriji ni nastopila.

Končni vrstni red: 1. S. GOGGIA ITA 1:04,00 2. F. BRIGNONE ITA +1,10 3. N. FANCHINI ITA 1,45 4. T. GAUTHIER FRA 1,59 5. T. WEIRATHER LIE 1,74 6. J. FLURY ŠVI 1,85 7. M. GISIN ŠVI 1,85 8. A. VEITH AVT 2,03 9. S. VENIER AVT 2,06 10. M. BASSINO ITA 2,08 11. L. GUT ŠVI 2,13 12. C. SUTER ŠVI 2,20 13. L. ROSS ZDA 2,25 14. C. HÜTTER AVT 2,27 15. R. MIRADOLI FRA 2,32 Skupno (21/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.381 2. W. HOLDENER ŠVI 560 3. P. VLHOVA SLK 554 4. V. REBENSBURG NEM 534 5. F. HANSDOTTER ŠVE 499 6. S. GOGGIA ITA 470 7. F. BRIGNONE ITA 466 8. T. WEIRATHER LIE 464 9. M. GISIN ŠVI 440 10. T. WORLEY FRA 429 ... 40. T. ROBNIK SLO 113 41. A. DREV SLO 107 49. A. BUCIK SLO 82 54. M. HROVAT SLO 73 57. M. FERK SLO 70 Smuk (3/8): 1. T. WEIRATHER LIE 170 2. S. GOGGIA ITA 169 3. C. HÜTTER AVT 168 4. M. SHIFFRIN ZDA 160 5. M. GISIN ŠVI 132 6. V. REBENSBURG NEM 116 7. F. BRIGNONE ITA 80 8. S. COOK ZDA 73 9. E. LEDECKA ČEŠ 70 10. E. FANCHINI ITA 69 . L. GUT ŠVI 69

S. J.