Gol Kapuna premalo - Olimpija ostala brez Evropske lige

Mevlja in Kampl uspešna, žreb v petek

30. avgust 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 22:27

Trnava - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi zadnjega predkroga Evropske lige remizirali v Trnavi (1:1), kar pa ni bilo dovolj za preboj v skupinski del. Spartak je prvo tekmo v Stožicah dobil z 2:0.

Safet Hadžić, že tretji trener na klopi Olimpije v tej sezoni, ki je uspešno vodil ekipo na nedeljski tekmi v Domžalah, je v moštvo vrnil Matica Črnica, odpovedal se je Marku Putinčaninu in Danielu Avramovskemu, v napad pa je postavil Abassa Issaha, ki je odigral zadnjo tekmo v zelenem dresu, saj se bo preselil v Bundesligo k Mainzu.

Jalova premoč Ljubljančanov

Zmaji so imeli premoč v vseh elementih igre (streli 4:14, v okvir vrat 1:5, koti 2:11 in posest 37:63 %). Gostitelji so sprožili le en strel na vrata Aljaža Ivačiča, to je bil zadetek Borisa Godala z glavo v 12. minuti. 15.600 glasnih navijačev na Stadionu Antona Malatinskeho se je veselilo zgodovinskega preboja v skupinski del Evropske lige. Ljubljančani so na zadnji stopnički obstali pred vrati evropskega tekmovanja, ki so ga začeli v kvalifikacijah Lige prvakov, končali pa po treh kvalifikacijskih krogih Evropske lige (izločili so Crusaders in Helsinke).

Izjemno natančen strel Godala z glavo

Zelenica na stadionu v Trnavi je bila zelo zdelana in že začetek tekme je nakazal, kako bo dvoboj potekal. Izbranci Radka Latala so se, tako kot v Ljubljani, odločili za "bunker" in prežali na napake tekmecev. Začetne akcije Issaha, strel od daleč Branka Ilića in akcija Kingsleyja Boatenga po sredini niso bile najbolj nevarne za Martina Chudega. V 12. minuti so gostitelji iz prve resne akcije povedli. Prosti strel na desni strani je izvedel Erik Grendel, v kazenskem prostoru pa je bil preveč osamljen Godal, ki je s sijajnim strelom z glavo zadel v malo mrežico.

Kapun pred odmorom vlil upanje

Ljubljančani so nato potrebovali deset minut, da so znova lahko sestavili konkretnejšo akcijo. Issah je v 23. minuti priboril prosti strel z 22 metrov, ki ga je odlično izvedel Rok Kronaveter, a se je izkazal Chudy z dobro obrambo. V nadaljevanju Olimpija ni več imela pravih priložnosti, čvrsta domača ekipa ni delala veliko napak, slovenski prvaki pa niso bili tako nevarni. Tri minute pred odmorom je bil po lepi podaji Boatenga dovolj spreten Nik Kapun, ki je z diagonalnim strelom poslal žogo tik ob vratnici v mrežo.

V drugem polčasu gostitelji zadržali prednost

Olimpija je drugi polčas začela napadalno, iskala je nov gol, toda prodor Boatenga in prosti strel Kronavetra v prvih petih minutah še nista obrodila sadov. Spartak je igral precej grobo, uspešno "kradel" sekunde, a tudi dobro nadzoroval potek dvoboja, Olimpijo je puščal do kazenskega prostora, toda brez pravih zaključkov. Če pa bi Grendel v 68. minuti bolje izpeljal protinapad, ko je bil sam na Olimpijini polovici, bi bila usoda gostov že zapečatena.

Hadžić je v 69. minuti v igro poslal Stefana Savića, v 72. minuti pa je od daleč nevarno meril Dino Štiglec, a je domači vratar dobro posredoval, tako da je žoga zletela mimo gola. Podobno je bilo v 75. minuti, ko je z glavo poskušal Kronaveter. Isti igralec je nato v 80. zapretil še po prostem strelu, žoga pa je odletela prek vrat.

Osem minut pred koncem je ljubljansko zgodbo končal Issah, namesto njega je vstopil mladi Asmir Suljić. A za preobrat je bilo že prepozno, Spartak pa je na navdušenje skoraj polnega stadiona brez večjih težav pripeljal tekmo konca. Tudi šest minut sodnikovega dodatka ni pomagalo zmajem.

Hadžić: Trnava je šla zasluženo naprej

"Čestitam Spartaku in mu želim srečo v skupini. Kar se tiče današnje tekme: vedeli smo, da bo takšna. Morali smo pritisniti in iskati zmago. Imeli smo nekaj priložnosti, nismo zadeli, tako da je Trnava na koncu zasluženo šla naprej," je poudaril Hadžić, ki bo Ljubljančane vodil le še na nedeljski tekmi Prve lige proti Rudarju.

Znani so vsi udeleženci skupinskega dela Evropske lige, ki bodo v petek ob 13. uri sodelovali na žrebu v Monte Carlu.



4. PREDKROG, povratne tekme:

SPARTAK TRNAVA - Olimpija 1:1 (1:1) 2:0

15.600; Godal 12.; Kapun 42.

Spartak: Chudy, Kadlec, Hladik , Godal , Čonka, Oravec , Jirka ( 92./Pekar), Grendel ( 72./Janso ), Rada, Čanturišvili ( 89./Luptak), Bakoš.



Olimpija: Ivačič, Bagnack , Ilić, Maksimenko, Štiglec, Tomić , Kapun ( 74./Brkić ), Črnic, Boateng ( 69./Savić), Kronaveter , Isaah ( 82./Suljić).

Sodnik: Luca Banti (Italija)

Ufa - RANGERS 1:1 (1:1) 0:1

Sjsuev 32.; Ejaria 9.

RK: Morelos 47., Flanagan 66./oba Rangers

Jokić (Ufa) je igral vso tekmo.



ASTANA - Apoel * 3:1, 1:0 (1:0) 0:1

Pedro Henrique 16.

* - po streljanju 11-m

AEK LARNACA - Trenčin 3:0 (2:0) 1:1

Giannou 1., 65., Acoran 36.

RB LEIPZIG - Zorja Lugansk 3:2 (1:1) 0:0

Cunha 7., Augustin 69., Forsberg 90./11-m; Rafael Ratao 35., Gordienko 48.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.

KÖBENHAVN - Atalanta * 4:3 (0:0) 0:0

* - po streljanju 11-m

LUDOGOREC - Torpedo Kutaisi 4:0 (1:0) 1:0

Vura 6., Campanhero 38., 59., Wanderson 62.

QARABAG - Šerif Tiraspol 3:0 (2:0) 0:1

Medvedev 9., Guerrier 42., Ozobić 55.



Cluj - DUDELANGE 2:3 (0:0) 0:2

Tambe 85., Omrani 88.; Sinani 51., 54., Turpel 78.

Molde - ZENIT ST. PETERBURG 2:1 (0:1) 1:3

Hestad 65., 77.; Kuzjajev 21.

Mevlja (Zenit) je igral vso tekmo.

APOLLON - Basel 1:0 (0:0) 2:3

Kyriakou 53.

Maccabi Tel Aviv - SARPSBORG 2:1 (0:0) 1:3

Atzili 52./11-m, Atar 60.; Halvorsen 81./11-m

Midtjylland - MALMÖ 0:2 (0:1) 2:2

Antonsson 32., Rosenberg 79.

BEŠIKTAŠ - Partizan 3:0 (2:0) 1:1

Pepe 37., 69., Ozyakup 45.

Shkendija - ROSENBORG 0:2 (0:0) 1:3

Hovland 67., Reginiussen 84.

Ibraimi v 20. minuti in Emini (oba Shkendija) v 49. minuti sta zapravila 11-m.

Steaua - RAPID DUNAJ 2:1 (2:0) 1:3

Gnohere 12., Roman 45.; Sonnleitner 63.

RK: Balasa 91./Steaua

Bröndby - GENK 2:4 (1:2) 2:5

Wilczek 34., Larsson 58.; Malinovsky 15., Ndongala 33., Dewaest 66., Samata 87.

Burnley - OLYMPIACOS 1:1 (0:0) 1:3

Vydra 86.; Podence 83.



BORDEAUX - Gent 2:0 (1:0) 0:0

Kamano 10., Briand 64./11-m

CELTIC - Suduva 3:0 (1:0) 1:1

Griffiths 27., McGregor 53., Ajer 61.

SEVILLA - Sigma Olomouc 3:0 (2:0) 1:0

Gonalons 21., Nespor 26./ag, Ben Yedder 75.

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb skupinskega dela bo v petek ob 13.00.

R. K.