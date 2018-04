Gol Olimpije padel iz prepovedanega položaja

Naslednji teden derbi Olimpija - Domžale

9. april 2018 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so ohranili deset točk naskoka pred Domžalami in Mariborom, toda madež na težko prigarano zmago v Krškem meče prepovedani položaj, ki je pripeljal do edinega zadetka.

Podajalec Abass Issah je bil na začetku akcije v prepovedanem položaju, kar se lepo vidi na počasnem posnetku. Stranski sodnik zastavice ni dvignil. Ganec je stekel v protinapad, podal Dariu Čanađiji, ki mu ni bilo težko zatresti mreže Krčanov. "Ni mi bilo treba gledati posnetka, že takoj sem rekel, da je bil igralec Olimpije globoko, globoko v prepovedanem položaju. Mi smo bili že dve tekmi prej tukaj oškodovani. Nihče se glede tega ni izjasnil. Mislim, da moramo v tem segmentu še veliko postoriti," je bil ogorčen trener Krškega Alen Ščulac.

Ljubljančani so tako na sporen način prišli do novih treh točk in so neporaženi že na deveti tekmi zapored. "Osvojili smo točke, ki so zelo pomembne. Tudi ena tekma manj veliko pomeni. Razlika ostaja enaka in gremo naprej," je bil zadovoljen trener Olimpije Igor Bišćan. Ljubljančane čaka v sredo v Celju povratna tekma polfinala slovenskega pokala, prvo tekmo so dobili z 2:1, nato pa v soboto v Stožicah veliki obračun z Domžalami.

V Domžalah se že pripravljajo za Evropo

Domžalčani so slavili enajstič zapored, tokrat so bili s 3:0 boljši od Triglava. Mreža je mirovala do 59. minute, ko je Kranjčane načel Lovro Bizjak. Med strelce sta se vpisala še Amadej Vetrih in Senijad Ibričić z najstrožje kazni. "Ekipa ima ogromen karakter, ki odlično dopolnjuje nesporno kakovost celotnega moštva. Fantje zelo dobro izvajajo in ponavljajo vsebinske stvari, ki jih želim videti v njihovi igri. Ni skrivnost, da se tudi v tem obdobju že pripravljamo na nastope v Evropi, saj je v poletnem premoru izredno malo časa za pripravo. V duhu tega si želimo na vsaki tekmi vseh devetdeset minut odigrati v visokem tempu, s čimer se približamo izzivom, ki nas čakajo na evropskem nivoju," je za klubsko spletno stran povedal tvorec domžalskega uspeha Simon Rožman.

Vijoličasti lahko v sredo znižajo zaostanek

Maribor je spomladanski urok Ljudskega vrta prekinil z zmago nad Celjem s 3:2. Nesporni junak je bil Luka Zahović, ki je zabil vse tri gole. "Enkraten dosežek. Če štejemo še zadnjo pripravljalno preizkušnjo, je v manj kot dveh mesecih dvakrat zabil proti njim tri zadetke. Očitno mu Celjani še posebej ustrezajo. Dobro je, da smo zmagali, da je tudi Luka zadel doma, kar mu v tem prvenstvu še ni uspelo. Za napadalca je to nedvomno dobra popotnica za naprej, za vse skupaj pa pomeni veliko moralo, da bomo še naprej delali tako zavzeto in ostali enotni," je po štajerskem derbiju povedal trener vijoličastih Darko Milanič.

Maribor ima priložnost, da se v sredo približa Olimpiji na sedem točk zaostanka, saj bo v Kranju igral zaostalo tekmo. “Imamo 2 tekmi v naslednjem tednu, v sredo v Kranju, v nedeljo v Novi Gorici. Obe sta izrednega pomena. Če govorimo o želji, da naredimo preobrat, so tudi tokrat dodatne besede odveč," je odločen Milanič. Tekma v Kranju se bo začela ob 15. uri.

ZAOSTALI TEKMI

Sreda ob 15.00:

TRIGLAV - MARIBOR



Četrtek ob 15.00:

RUDAR - ANKARAN HRVATINI

27. KROG

Sobota ob 15.00:

CELJE - KRŠKO



Ob 16.55:

OLIMPIJA - DOMŽALE



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - RUDAR



Ob 16.55:

GORICA - MARIBOR



Ob 18.45:

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI

Lestvica: OLIMPIJA 26 19 5 2 48:11 62 DOMŽALE 25 16 4 5 57:20 52 MARIBOR 25 15 7 3 42:20 52 RUDAR 25 12 4 9 36:31 40 CELJE 25 10 6 9 42:35 36 GORICA 25 9 4 12 26:34 31 KRŠKO 24 7 5 12 30:41 26 ALUMINIJ 25 5 6 14 28:47 21 TRIGLAV 25 3 6 16 20:49 15 ANKARAN HRVATINI 25 2 7 16 20:61 13

R. K.