Golden State dobil derbi zahoda, Green na vrh klubske lestvice

V edini preostali tekmi Oklahoma slavila v Los Angelesu

5. januar 2018 ob 08:15

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v derbiju Zahodne konference Lige NBA premagali Houston s 124:114.

Pri Raketah se še kako pozna odsotnost prvega zvezdnika Jamesa Hardna, ki bo manjkal še vsaj dva tedna. Trojica Eric Gordon, Gerald Green in Chris Paul je skupaj dosegla kar 87 točk, a bila nemočna v zadnji četrtini, ki so jo Bojevniki dobili z 31:24. Aktualni prvaki so se veselili devete zaporedne zmage v gosteh.

Green prehitel Golo

Pri zmagovalcih je Steph Curry dosegel 29 točk, le eno manj je zbral Klay Thompson, s trojnim dvojčkom pa se je izkazal še Draymond Green (17 točk, 14 skokov in 10 podaj). Za Greena je bil to že 21. tovrstni dosežek, s čimer je na vrhu klubske lestvice prehitel Toma Golo.

Thompson: Izkoristili smo priložnost

"Jasno je bilo, da bo zaradi odsotnosti Hardna lažje delo za nas. Pokazala se je priložnost, ki smo jo izkoristili," je bil po tekmi zadovoljen Thompson.

V edini preostali tekmi je Oklahoma v gosteh premagala LA Clipperse s 127:117. Russell Westbrook se je izkazal s 13. trojnim dvojčkom v sezoni (29 točk, 12 skokov, 11 podaj). Paul George je za zmagovalce dal 31 točk.

Liga NBA, tekmi 4. januarja:

HOUSTON - GOLDEN STATE 114:124

Gorodon 30, Green 29, Paul 28; Curry 29, Thompson 28, Green 17, 14 skokov in 10 podaj.

LA CLIPPERS - OKLAHOMA CITY 117:127

Jordan 26 in 17 skokov, Griffin 24; George 31, Westbrook 29, 12 skokov in 11 podaj, Anthony 22.

Tekme 5. januarja:

PHILADELPHIA - DETROIT

BOSTON - MINNESOTA

MIAMI - NEW YORK

MILWAUKEE - TORONTO

DALLAS - CHICAGO

SAN ANTONIO - PHOENIX

DENVER - UTAH

MEMPHIS - WASHINGTON

PORTLAND - ATLANTA

LA LAKERS - CHARLOTTE

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 41 31 10 75,6 TORONTO RAPTORS 36 26 10 72,2 CLEVELAND CAVALIERS 38 25 13 65,8 WASHINGTON WIZARDS 38 22 16 57,9 MILWAUKEE BUCKS 36 20 16 55,6 DETROIT PISTONS 36 20 16 55,6 MIAMI HEAT 37 20 17 54,1 INDIANA PACERS 38 19 19 50,0 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 37 18 19 48,6 NEW YORK KNICKS 38 18 20 47,4 BROOKLYN NETS 38 15 23 39,5 CHARLOTTE HORNETS 37 14 23 37,8 CHICAGO BULLS 38 13 25 34,2 ORLANDO MAGIC 39 12 27 30,8 ATLANTA HAWKS 37 10 27 27,0 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIOR 39 31 8 79,5 HOUSTON ROCKETS 37 27 10 73,0 SAN ANTONIO SPURS 39 26 13 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLV 39 24 15 61,5 OKLAHOMA CITY THUNDE 39 22 17 56,4 DENVER NUGGETS 37 20 17 54,1 PORTLAND TRAIL BLAZE 37 19 18 51,4 NEW ORLEANS PELICANS 37 19 18 51,4 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 37 17 20 45,9 UTAH JAZZ 38 16 22 42,1 PHOENIX SUNS 40 15 25 37,5 DALLAS MAVERICKS 39 13 26 33,3 SACRAMENTO KINGS 37 12 25 32,4 MEMPHIS GRIZZLIES 38 12 26 31,6 LOS ANGELES LAKERS 37 11 26 29,7

S. J.