Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Karl Anthony Towns je bil ključni mož Minnesote pri zmagi nad branilci naslova. Foto: Reuters Dodaj v

Golden State izgublja bitko s Houstonom, Indiana pred Clevelandom

Na Zahodu se obeta hud boj za končnico

12. marec 2018 ob 08:05

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so doživeli drugi zaporedni poraz, tokrat v Minnesoti, tako da se tehtnica v boju za prvo mesto po rednem delu Lige NBA vse bolj nagiba na stran Houstona.

Rakete so tudi brez prvega strelca lige Jamesa Hardna visoko slavile v Dallasu (105:82) in hitro izbrisale spomin na petkov poraz v Torontu. Eric Gordon je dosegel 26 točk, dve manj je ob 12 podajah prispeval Chris Paul.

Golden Statu se pozna odsotnost poškodovanega Stepha Curryja. Kevin Durant je dosegel 39 točk (met 11/32) in 12 skokov, kar pa je bilo premalo za Minnesoto, pri kateri je blestel Karl Anthony Towns. Center Volkov je ob 31 točkah zbral še 16 skokov. Ob tem je v zadnji minuti prispeval ključne štiri točke, v zadnji četrtini skupno 14.

Na Zahodu so se ekipe na lestvici še bolj zgostile, saj četrti New Orleans in deseti Utah ločita le dva poraza. Jazzerji so dosegli izjemno pomembno zmago v boju za končnico, žrtev pa so bili prav Pelikani (116:99).

Na Vzhodu je presenečenje sezone Indiana slavila zmago še v Bostonu (99:97) in s tretjega mesta na Vzhodu izrinila Cleveland, ki je visoko (127:113) izgubil proti Los Angeles Lakersom. Konjenikom zdaj za vrat dihata Washington in Philadelphia, daleč pa nista niti Miami niti Milwaukee.

MINNESOTA - GOLDEN STATE 103:109

Towns 31 (13/24 iz igre) in 16 skokov, Wiggins 23, Crawford 12; Durant 39 (11/32 iz igre, 5/12 za tri) in 12 skokov, Thompson 21, Pachulia 16 in 11 skokov.

NEW YORK - TORONTO 106:132

Hardaway 25, Kornet 18, Mudiay 13; Valančiunas 17, Lowry 16, Ibaka 14.

ATLANTA - CHICAGO 122:129

Prince 38, Muscala 19; LaVine in Portis po 21.

NEW ORLEANS - UTAH 99:116

Davis 25, 11 skokov in 10 blokad, Holiday 18 in 10 podaj; Rubio 30 in 10 skokov, Mitchell 27, Ingles 20.

DENVER - SACRAMENTO 130:104

Harris 21, Jokić 20, 11 skokov in 10 podaj, Murray 20, Chandler 16; Hield 18, Koufos 14 in 10 skokov.

DALLAS - HOUSTON 82:105

Powell 20, Barnes 14; Gordon 26, Paul 24 in 12 skokov.

BOSTON - INDIANA 97:99

Smart 20, Tatum 19; Oladipo 27, Turner 19 in 10 skokov.

BROOKLYN - PHILADELPHIA 97:120

Russell 26, Dinwiddle 13; Embiid 21, Covington 19, Šarić 18.

LA LAKERS - CLEVELAND 127:113

Randle 36 in 14 skokov, Lopez 22, Caldwell Pope in Thomas po 20; James 24, 10 skokov in 7 podaj, Nance Jr. 16.

Tekme 12. marca:

HOUSTON - SAN ANTONIO

MEMPHIS - MILWAUKEE

OKLAHOMA CITY - SACRAMENTO

PORTLAND - MIAMI

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 66 49 17 74,2 BOSTON CELTICS 67 46 21 68,7 INDIANA PACERS 67 39 28 58,2 CLEVELAND CAVALIERS 66 38 28 57,6 WASHINGTON WIZARDS 67 38 29 56,7 PHILADELPHIA 76ERS 65 36 29 55,4 MIAMI HEAT 67 36 31 53,7 MILWAUKEE BUCKS 66 35 31 53,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 66 30 36 45,5 CHARLOTTE HORNETS 67 29 38 43,3 NEW YORK KNICKS 67 24 43 35,8 CHICAGO BULLS 66 23 43 34,8 BROOKLYN NETS 67 21 46 31,3 ORLANDO MAGIC 67 20 47 29,9 ATLANTA HAWKS 67 20 47 29,9 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 66 52 14 78,8 GOLDEN STATE WARRIORS 67 51 16 76,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 66 40 26 60,6 NEW ORLEANS PELICANS 66 38 28 57,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 68 39 29 57,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 68 39 29 57,4 SAN ANTONIO SPURS 66 37 29 56,1 LOS ANGELES CLIPPERS 65 36 29 55,4 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 67 37 30 55,2 UTAH JAZZ 67 37 30 55,2 LOS ANGELES LAKERS 66 30 36 45,5 SACRAMENTO KINGS 67 21 46 31,3 DALLAS MAVERICKS 67 21 46 31,3 PHOENIX SUNS 68 19 49 27,9 MEMPHIS GRIZZLIES 66 18 48 27,3

R. K.