Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Golden State se je v Oaklandu znesel nad Clevelandom. Stephen Curry (desno) je zadel trojko na stoti tekmi zapored in je v tem elementu drugi na lestvici za Kylom Korverjem, ki je trojko zadel na 132 zaporednih tekmah. Korver je sicer v Oaklandu odigral 1.000. tekmo v karieri. Foto: Reuters To je košarka na najvišji ravni. To je vzdušje na tekmi, za katerega živimo. Sploh ni pomembno, ali zmagaš ali izgubiš. Tudi ne, ali je to tekma rednega dela sezone ali pa končnice. Stephen Curry Klay Thompson je bil najboljši strelec Golden Stata, dosegel je 26 točk. Foto: Reuters Košarkarji Atlante so slavili v Madison Square Gardnu (107:108). Mož odločitve je bil Dennis Schröder, ki je zadel odločilno trojko 22 sekund pred koncem srečanja. Saša Vujačić (New York) ni stopil na parket. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State osramotil aktualne prvake

New York proti Atlanti izgubil po trojki Schröderja

17. januar 2017 ob 07:36

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v noči s ponedeljka na torek v Oaklandu 'uničili' aktialne prvake Lige NBA Cleveland Cavalierse (126:91).

Zadnji obračun finalistov prejšnje sezone je bil napet do zadnjih sekund, tekmo pa je odločil Kyrie Irving. Tokrat Cleveland ni imel niti najmanjših možnosti za uspeh. Gostje iz Ohia so se že takoj znašli v zaostanku s 7:0, ta pa se je nato iz minute v minuto le še večal. Gostitelji so LeBronu Jamesu in druščini že do polčasa nasuli kar 78 točk (78:49)!

Cleveland je iz igre metal le 35,2-odstotno, zadel je 31 od 88 metov. To enostavno ni bil njegov večer, Warriorsi so se z njim dobesedno poigravali, v tretji četrtini je prednost zrasla že na +36 (94:58), najvišja je znašala 39 točk.

Curry: Tekme, za katere živimo

"To je košarka na najvišji ravni. To je vzdušje na tekmi, za katerega živimo. Sploh ni pomembno, ali zmagaš ali izgubiš. Tudi ne, ali je to tekma rednega dela sezone ali pa končnice. V takšnem vzdušju na takšni tekmi je vselej fantastično igrati," je dejal Stephen Curry, tretji strelec Golden Stata, ki je 20 točkam dodal še 11 podaj. Prvi strelec tekme je bil Klay Thompson, ki je zbral 26 točk, Kevin Durant se je ustavil pri 21. Pri gostih sta bila najučinkovitejša James (20 točk) in Irving (17).

Liga NBA, tekme 16. januarja:

NEW YORK - ATLANTA 107:108

Anthony 30, Rose 16 in 9 podaj, Kuzminskas 14, Vujačić tokrat ni igral; Schröder 28 (13/16 iz igre), Hardaway 20, Millsap 17.



WASHINGTON - PORTLAND 120:101

Beal 25 (3/3 za tri), Wall 24; Lillard 22, Turner 14.



MILWAUKEE - PHILADELPHIA 104:113

Antetokounmpo in Parker po 23; Embiid 22, Šarić 17.



DENVER - ORLANDO 125:112

Jokić 30 in 11 skokov; Payton 20 in 12 podaj.

INDIANA - NEW ORLEANS 98:95

George 19, Turner 18 in 12 skokov; Young 17, Teague 16 in 10 podaj.



BOSTON - CHARLOTTE 108:98

Thomas 35, Horford 22; Walker 24.



GOLDEN STATE - CLEVELAND 126:91

Thompson 26, Durant 21, Curry 20 in 11 podaj; James 20, Irving 17.



PHOENIX - UTAH 101:106

Bledsoe 31, Booker 25; Gobert 18 in 17 skokov, Hayward in Hill po 17.



LA CLIPPERS - OKLAHOMA 120:98

Speights 23 in 10 skokov, Redick 20; Westbrook 24.

Vzhodna konferenca:

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 40 27 13 67,5 BOSTON CELTICS 41 26 15 63,4 NEW YORK KNICKS 42 18 24 42,9 PHILADELPHIA 76ERS 39 13 26 33,3 BROOKLYN NETS 40 8 32 20,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 40 29 11 72,5 INDIANA PACERS 40 21 19 52,5 CHICAGO BULLS 42 21 21 50,0 MILWAUKEE BUCKS 40 20 20 50,0 DETROIT PISTONS 43 19 24 44,2 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 41 24 17 58,5 WASHINGTON WIZARDS 40 21 19 52,5 CHARLOTTE HORNETS 41 20 21 48,8 ORLANDO MAGIC 43 17 26 39,5 MIAMI HEAT 41 11 30 26,8

Zahodna konferenca:

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 43 27 16 62,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 43 25 18 58,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 43 18 25 41,9 DENVER NUGGETS 39 16 23 41,0 MINNESOTA TIMBERWOLV. 41 14 27 34,1 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 41 35 6 85,4 LOS ANGELES CLIPPERS 43 29 14 67,4 SACRAMENTO KINGS 40 16 24 40,0 LOS ANGELES LAKERS 45 15 30 33,3 PHOENIX SUNS 41 13 28 31,7 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 40 31 9 77,5 HOUSTON ROCKETS 43 32 11 74,4 MEMPHIS GRIZZLIES 43 25 18 58,1 NEW ORLEANS PELICANS 42 16 26 38,1 DALLAS MAVERICKS 40 13 27 32,5

Tekme 17. januarja:

BROOKLYN - TORONTO

MIAMI - HOUSTON

CHICAGO - DALLAS

SAN ANTONIO - MINNESOTA

LA LAKERS - DENVER

M. L.