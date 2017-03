Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Pred zaporednima porazoma proti Chicagu in Washingtonu Golden State ni izgubil dveh tekem zaporedoma na zadnjih 146 tekmah rednega dela. Zdaj se mu je to zgodilo drugič v enem tednu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State proti San Antoniu z rezervisti

Milwaukee izrinil Chicago z osmega mesta na Vzhodu

11. marec 2017 ob 08:16

New York - MMC RTV SLO

S četrtim porazom na zadnjih šestih tekmah in veliko vprašanji so odpotovali košarkarji Golden Stata v San Antonio, kjer bodo ponoči verjetno spet izgubili, saj najboljši Bojevniki ne bodo igrali.

Trener Golden Stata Steve Kerr se je po porazu proti Minnesoti odločil, da Stephenu Curryju, Draymondu Greenu, Klayu Thompsonu in Andreu Igoudali proti San Antoniu nameni počitek. Kerr je potezo obrazložil s skrbjo za zdravje svojih varovancev. "To je moja odločitev. Menim, da je pravilna, glede na to, kako sezona poteka in kako je porazdeljena minutaža po poškodbi Kevina Duranta," je povedal Kerr. San Antonio ima trenutno izkupiček 50:14, vodilni Golden State pa 52:13.

Bojevniki so v Minnesoti izgubili s 103:102, potem ko je Stephen Curry v zadnjih sekundah zgrešil met za zmago. Andrew Wiggins je 20 od svojih 24 točk dosegel v drugem polčasu, vključno z dvema zadetima prostima metoma 12,8 sekunde pred koncem, s katerima je postavil končni izid.

S 23 točkami se je izkazal Karl Anthony Towns, Ricky Rubio pa je 17 točkam dodal še 13 podaj. Prvi strelec Golden Stata je bil Klay Thompson s 30 točkami. Curry jih je vknjižil 26, a mu met spet ni stekel. Iz igre je metal 10/27, od tega 1/8 za tri točke.

"Ali bomo prvi nosilci po rednem delu, je odvisno od tega, ali bomo igrali bolje in si povrnili ritem. Do konca je še veliko tekem, da to dosežemo," je povedal Curry.

Minnesota s šesto zmago na zadnjih osmih tekmah še ni obupala v lovu na končnico. Volkovom (27:37) ni šel na roko izid Denverja (30:35), ki je s 119:99 odpravil Boston. Po dveh tekmah odsotnosti se je vrnil Nikola Jokić in bil z 21 točkami, 10 skoki in 7 podajami spet blizu trojnemu dvojčku.

Na Vzhodu se obeta ogorčen boj za končnico do zadnjega diha. Milwaukee je z zmago nad Indiano (99:85) z osmega mesta izrinil Chicago, ki je doma visoko izgubil proti Houstonu (115:94).

CHARLOTTE - ORLANDO 121:81

Walker 23, Belinelli 18; Gordon 20, Fournier 14.

CHICAGO - HOUSTON 94:115

Wade 21, Butler 16; Anderson 21, Harden 19 in 13 podaj, Williams 18.

MILWAUKEE - INDIANA 99:85

Antetokounmpo in Middleton po 21, Monroe 18; George 18, Teague 17.

MINNESOTA - GOLDEN STATE 103:102

Wiggins 24, Towns 23, Rubio 17 in 13 podaj; Thompson 30, Curry 26.

ATLANTA - TORONTO 105:99

Schröder 26, Millsap 21, Hardaway 20; DeRozan 28, Ibaka 18.

DENVER - BOSTON 119:99

Chandler 23, Jokić 21, 10 skokov in 7 podaj, Gallinari 20; Thomas 21.

DALLAS - BROOKLYN 105:96

Barnes 21, Curry 18, Ferrell 17; Whitehead 24, Lin 18.

SACRAMENTO - WASHINGTON 122:130

Cauley Stein 20 in 13 skokov, Hield 18; Beal 38, Wall 25 in 12 skokov, Bogdanović 17.

Tekme 11. marca:

OKLAHOMA - UTAH

LA CLIPPERS - PHILADELPHIA

DETROIT - NEW YORK

CHARLOTTE - NEW ORLEANS

ORLANDO - CLEVELAND

MILWAUKEE - MINNESOTA

MIAMI - TORONTO

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE

MEMPHIS - ATLANTA

DALLAS - PHOENIX

PORTLAND - WASHINGTON

SACRAMENTO - DENVER

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 63 42 21 66,7 WASHINGTON WIZARDS 64 40 24 62,5 BOSTON CELTICS 66 41 25 62,1 TORONTO RAPTORS 65 38 27 58,5 ATLANTA HAWKS 65 36 29 55,4 INDIANA PACERS 65 33 32 50,8 DETROIT PISTONS 65 32 33 49,2 MILWAUKEE BUCKS 64 31 33 48,4 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 65 31 34 47,7 MIAMI HEAT 65 31 34 47,7 CHARLOTTE HORNETS 65 29 36 44,6 NEW YORK KNICKS 65 26 39 40,0 ORLANDO MAGIC 66 24 42 36,4 PHILADELPHIA 76ERS 64 23 41 35,9 BROOKLYN NETS 64 11 53 17,2 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 65 52 13 80,0 SAN ANTONIO SPURS * 64 50 14 78,1 HOUSTON ROCKETS 66 45 21 68,2 UTAH JAZZ 65 41 24 63,1 LOS ANGELES CLIPPERS 65 39 26 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 65 36 29 55,4 MEMPHIS GRIZZLIES 65 36 29 55,4 DENVER NUGGETS 65 30 35 46,2 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 63 28 35 44,4 DALLAS MAVERICKS 64 28 36 43,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 64 27 37 42,2 SACRAMENTO KINGS 65 25 40 38,5 NEW ORLEANS PELICANS 65 25 40 38,5 PHOENIX SUNS 65 21 44 32,3 LOS ANGELES LAKERS 65 20 45 30,8 * - v končnici

R. K.