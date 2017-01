Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry in Kevin Durant sta bila najboljša strelca Golden Stata ob zmagi nad Detroitom. Foto: Reuters Nikoli nočeš izgubiti dveh tekem zapored. Vedno hočeš po porazu zaigrati bolje in imeti boljšo mentaliteto, kot na zadnji tekmi. Kawhi Leonard Kawhi Leonard se je znesel nad razglašenimi Los Angeles Lakersi. Foto: Reuters Carmelo Anthony je prispeval levji delež k zmagi New Yorka nad Chicagom. Za Knickse Saša Vujačić ni stopil na parket. Foto: Reuters Dirk Nowitzki se z navijači veseli šele 12. zmage Dallasa v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State strl Detroit, San Antonio odpihnil Lakerse

Vujačić ob zmagi New Yorka ni igral

13. januar 2017 ob 07:55

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so ugnali Detroit (127:107), za katerega je Beno Udrih dosegel 4 točke, medtem ko so San Antonio Spursi s kar +40 odpihnili Los Angeles Lakerse (134:94).

Gostitelji so v tretji četrtini povsem nadvladali nasprotnika, dobili so jo z 41:19, najvišjo prednost so dosegli na začetku zadnje četrtine, ko so povedli s +26 (103:77). Kevin Durant, Stephen Curry in Klay Thompson so dosegli vsak več kot 20 točk, Durant je bil s 25 točkami najučinkovitejši strelec na tekmi, 24 jih je zbral Curry, točko manj Thompson. Omenjena trojka je po 20 točk dosegla na isti tekmi 13-ič v letošnji sezoni.

Ob porazu svoje ekipe je Beno Udrih v 11 minutah z metom 1/5 (0/2 za tri) dosegel 4 točke, podelil je tudi 4 podaje, po enkrat je ukradel in izgubil žogo. Najboljši strelec Pistonsov je bil sicer Marcus Morris, ki je zbral 21 točk.

Leonard se je poigraval z Lakersi

Medtem pa so San Antonio Spursi na svojem parketu zlahka opravili z Los Angeles Lakersi. Pri gostiteljih je blestel Kawhi Leonard, ki je dosegel 31 točk, zadnjo četrtino pa je odsedel. Pravzaprav je zadnjo četrtino odsedela celotna začetna peterka, potem ko so si Spursi nabrali 31 točk prednosti. Tako so se se na najboljši možen način pobrali po porazu na zadnji tekmi proti Milwaukeeju in zbrali največjo bero točk ter zmagali z najvišjo razliko v letošnji sezoni. "Nikoli nočeš izgubiti dveh tekem zapored. Vedno hočeš po porazu zaigrati bolje in imeti boljšo mentaliteto, kot na zadnji tekmi," je dejal Leonard. Prav tako so dosegli najvišji odstotek meta iz igre letos (61 odstotkov).

Liga NBA, tekme 12. januarja:

DENVER - INDIANA 140:112

Jokić 22 in 10 skokov; Miles 20.



BROOKLYN - NEW ORLEANS 95:104

Lopez 20; Evans 29, Jones 24 in 12 skokov.

NEW YORK - CHICAGO 104:89

Anthony 23, Kuzminskas 19 ... Vujačić ni igral; Wade 22, Grant 14.



SAN ANTONIO - LA LAKERS 134:94

Leonard 31, Gasol 22; Randle 22.



PHOENIX - DALLAS 108:113

Booker 39; Williams 23 in 12 podaj

GOLDEN STATE - DETROIT 127:107

Durant 25, Curry 24, Thompson 23; Morris 21 ... Udrih 4 (met iz igre 1/5) in 4 podaje v 11 minutah.

Vzhodna konferenca:

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 38 25 13 65,8 BOSTON CELTICS 39 24 15 61,5 NEW YORK KNICKS 40 18 22 45,0 PHILADELPHIA 76ERS 36 11 25 30,6 BROOKLYN NETS 38 8 30 21,1 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 38 28 10 73,7 MILWAUKEE BUCKS 37 19 18 51,4 INDIANA PACERS 39 20 19 51,3 CHICAGO BULLS 40 19 21 47,5 DETROIT PISTONS 41 18 23 43,9 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 38 22 16 57,9 CHARLOTTE HORNETS 39 20 19 51,3 WASHINGTON WIZARDS 38 19 19 50,0 ORLANDO MAGIC 40 16 24 40,0 MIAMI HEAT 40 11 29 27,5

Zahodna konferenca:

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 40 24 16 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 40 24 16 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 41 18 23 43,9 DENVER NUGGETS 38 15 23 39,5 MINNESOTA TIMBERWOLV. 39 13 26 33,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 40 34 6 85,0 LOS ANGELES CLIPPERS 41 27 14 65,9 SACRAMENTO KINGS 38 16 22 42,1 LOS ANGELES LAKERS 43 15 28 34,9 PHOENIX SUNS 39 12 27 30,8 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 39 31 8 79,5 HOUSTON ROCKETS 41 31 10 75,6 MEMPHIS GRIZZLIES 41 24 17 58,5 NEW ORLEANS PELICANS 40 16 24 40,0 DALLAS MAVERICKS 39 12 27 30,8

Tekme 13. januarja:

PHILADELPHIA - CHARLOTTE

TORONTO - BROOKLYN

MILWAUKEE - MIAMI

HOUSTON - MEMPHIS

MINNESOTA - OKLAHOMA CITY

ATLANTA - BOSTON

PORTLAND - ORLANDO

SACRAMENTO - CLEVELAND

UTAH - DETROIT

M. L.