Golden State zlahka opravil delo v Oklahomi

Vujačićeve tri točke ob porazu New Yorka

21. marec 2017 ob 07:52

Oklahoma City - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v Ligi NBA dobili vroče gostovanje pri Oklahoma Cityju. Aktualni podprvaki lige so slavili s 111:95.

Kalifornijci so drugič gostovali v Oklahomi po zloglasnem prestopu Kevina Duranta iz vrst gostiteljev v Golden State. Durant, ki je zaradi poškodbe s parketov odsoten od februarja, tokrat svoji ekipi ni mogel pomagati, a njegove pomoči Warriorsi pravzaprav niti niso potrebovali.

Odločilna druga četrtina

V zelo naelektrenem ozračju so bili gledalci priča neizprosnemu boju na parketu, prežetemu s prerivanjem, ostrimi besedami in tehničnimi osebnimi napakami. Gostje so večino dela opravili v drugi četrtini, ki so jo dobili s 34:17, na odmor so po trojki Stepha Curryja sekundo pred sireno odšli s prednostjo 20 točk (39:59). V nadaljevanju je prednost še narasla, najvišja je znašala +27, ko je Matt Barnes v zadnji četrtini zadel polaganje za 71:98. Dvomov o zmagovalcu tako rekoč od prve četrtine ni bilo, Oklahoma City je z enomestnim številom nazadnje zaostajala v 19. minuti (-9; 29;38). Varovanci Steva Kerra so uspešno zaustavili Russlla Westbrooka, ki je letos trojne dvojčke dosegal kot po tekočem traku. Organizator igre Oklahome Cityja se je ustavil pri 15 točkah, 8 skokih in 7 podajah. Najboljši strelec gostiteljev je bil sicer Victor Oladipo, ki je zbral dve točki več. Pri Golden Statu sta blestela Klay Thompson (34 točk) in Curry (23).

Westbrook: Žoga ni hotela skozi obroč

"To je bil eden tistih večerov, ko ti igra nikakor ne steče. Žoga ni hotela skozi obroč. Tudi tedaj, ko smo si uspeli pripraviti odprte mete, nismo zadeli. Oni so. Za nameček smo šepali tudi v obrambi. Bomo že preživeli," je po tekmi dejal Westbrook, ki je v uvodnih treh minutah tretje četrtine Golden Statu nasul 8 točk in pomagal svoji ekipi zaostanek znižati na -12, vendar mu več kot to s soigralci ni uspelo doseči.

Liga NBA, tekme 20. marca:

CHARLOTTE - ATLANTA 105:90

Batum in Walker po 16; Schroder 20.

ORLANDO - PHILADELPHIA * 112:109

Vučević 26 in 13 skokov; Covington (13 skokov) in Holmes (14 skokov) po 24.

* - po podaljšku

INDIANA - UTAH 107:100

Teague 21, George 19; Hayward 38.

BOSTON - WASHINGTON 110:102

Thomas 25, Bradley 20; Beal 19.

HOUSTON - DENVER 125:124

Harden 39 in 11 podaj; Harris 28.

OKLAHOMA - GOLDEN STATE 95:111

Oladipo 17, Westbrook in Kanter (10 skokov) po 15; Thompson 34, Curry 23.

LA CLIPPERS - NEW YORK 114:105

Griffin 30, Rivers 17; Porzingis (11 skokov) in Hernangomez po 18 ... Vujačić 3 (met iz igre 1/3) v 3 minutah.

Vzhodna konferenca:

T Z P %

CLEVELAND CAVALIERS * 69 46 23 66,7 BOSTON CELTICS 71 45 26 63,4 WASHINGTON WIZARDS 70 42 28 60,0 TORONTO RAPTORS 70 41 29 58,6 ATLANTA HAWKS 70 37 33 52,9 INDIANA PACERS 70 36 34 51,4 MILWAUKEE BUCKS 69 34 35 49,3 DETROIT PISTONS 70 34 36 48,6 ------------------------------------- MIAMI HEAT 70 34 36 48,6 CHICAGO BULLS 70 33 37 47,1 CHARLOTTE HORNETS 70 31 39 44,3 NEW YORK KNICKS 70 27 43 38,6 PHILADELPHIA 76ERS 70 26 44 37,1 ORLANDO MAGIC 71 26 45 36,6 BROOKLYN NETS 69 13 56 18,8 * - v končnici

Zahodna konferenca:

T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 70 56 14 80,0 SAN ANTONIO SPURS * 69 53 16 76,8 HOUSTON ROCKETS * 71 49 22 69,0 UTAH JAZZ 71 43 28 60,6 LOS ANGELES CLIPPERS 71 42 29 59,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 70 40 30 57,1 MEMPHIS GRIZZLIES 70 40 30 57,1 DENVER NUGGETS 70 33 37 47,1 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 69 32 37 46,4 DALLAS MAVERICKS 69 30 39 43,5 NEW ORLEANS PELICANS 70 29 41 41,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 69 28 41 40,6

SACRAMENTO KINGS 70 27 43 38,6 PHOENIX SUNS 70 22 48 31,4 LOS ANGELES LAKERS 70 20 50 28,6 * - v končnici

Tekme 21. marca:

TORONTO - CHICAGO

BROOKLYN - DETROIT

MIAMI - PHOENIX

NEW ORLEANS - MEMPHIS

DALLAS - GOLDEN STATE

MINNESOTA - SAN ANTONIO

PORTLAND - MILWAUKEE

LA LAKERS - LA CLIPPERS

Mitja Lisjak