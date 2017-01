Golden Statu obračun ostrostrelcev

Brooklyn nasul kar 143 točk

21. januar 2017 ob 07:36

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v derbiju Zahodne konference v gosteh brez večjih težav odpravili Houston s 125:108.

Kar šest od osmih igralcev, ki so letos dosegli največ trojk, je stalo na parketu. Aktualni podprvaki so bili enostavno premočni, vsak član začetne peterke je dosegel vsaj 10 točk, boljši so bili tudi v številu doseženih trojk (15:7).

Durant: Niso bili v ritmu

"Dobro smo igrali v obrambi. Na našo srečo so tudi zgrešili nekaj odprtih metov, vsekakor niso bili v ritmu. Ker smo bili dobri v skoku, je bilo potem vse lažje," je bil zadovoljen prvi strelec tekme Kevin Durant (35 točk).

Netsi po letu 1982 dali 143 točk

Brooklyn je vendarle prekinil niz 11 porazov, to mu je uspelo v slogu, saj je v gosteh odpravil New Orleans s 143:114. Netsi so toliko točk v rednem delu dosegli prvič po aprilu 1982.

Liga NBA, tekme 20. januarja:

PHILADELPHIA - PORTLAND 93:92

Ilyasova 24, Covington 22, Embiid 18 in 10 skokov; Lillard 30, McCollum 16.



CHARLOTTE - TORONTO 113:78

Walker 32, Kaminsky III 16; Lowry 24, De Rozan 23.



ORLANDO - MILWAUKEE 112:96

Payton 20, Green 18; Parker 25.



MEMPHIS - SACRAMENTO 107:91

Gasol 28, Randolph 20; Cousins 19.



NEW ORLEANS - BROOKLYN 114:143

Davis 22, Cunningham 14; Lopez in Bogdanović po 23, LeVert 17.

HOUSTON - GOLDEN STATE 108:125

Capela 22 in 12 skokov, Harden (11 podaj) in Dekker po 17; Durant 32, Curry 24, Thompson 16, Green 15.



ATLANTA - CHICAGO 102:93

Schroder 25, Millsap 14; Butler 19, Grant 12.



DALLAS - UTAH * 107:112

Barnes 19, Williams 16; Gobert 27 in 25 skokov, Hayward 26, Johnson 15.

* - po podaljšku



LA LAKERS - INDIANA 108:96

Williams 27, Randle 16; George 21, Jefferson 20.

Tekme 21. januarja:

BOSTON - PORTLAND

DETROIT - WASHINGTON

CHARLOTTE - BROOKLYN

ATLANTA - PHILADELPHIA

NEW YORK - PHOENIX

MIAMI - MILWAUKEE

MEMPHIS - HOUSTON

CLEVELAND - SAN ANTONIO

DENVER - LA CLIPPERS

UTAH - INDIANA

CHICAGO - SACRAMENTO

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 43 28 15 65,1 BOSTON CELTICS 42 26 16 61,9 NEW YORK KNICKS 44 19 25 43,2 PHILADELPHIA 76ERS 41 15 26 36,6 BROOKLYN NETS 42 9 33 21,4 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 41 30 11 73,2 INDIANA PACERS 42 22 20 52,4 CHICAGO BULLS 44 21 23 47,7 MILWAUKEE BUCKS 42 20 22 47,6 DETROIT PISTONS 44 20 24 45,5 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 43 25 18 58,1 WASHINGTON WIZARDS 42 23 19 54,8 CHARLOTTE HORNETS 43 22 21 51,2 ORLANDO MAGIC 45 18 27 40,0 MIAMI HEAT 43 13 30 30,2 Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 44 28 16 63,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 44 25 19 56,8 DENVER NUGGETS 41 17 24 41,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 45 18 27 40,0 MINNESOTA TIMBERWOLV. 43 15 28 34,9 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 43 37 6 86,0 LOS ANGELES CLIPPERS 44 29 15 65,9 SACRAMENTO KINGS 42 16 26 38,1 LOS ANGELES LAKERS 47 16 31 34,0 PHOENIX SUNS 42 13 29 31,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 42 33 9 78,6 HOUSTON ROCKETS 46 33 13 71,7 MEMPHIS GRIZZLIES 45 26 19 57,8 NEW ORLEANS PELICANS 44 17 27 38,6 DALLAS MAVERICKS 43 14 29 32,6

S. J.