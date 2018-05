Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Jurica Golemac je izpolnil vsa pričakovanja v prvi sezoni na klopi Sixta Primorske. Foto: www.alesfevzer.com Goran Jagodnik in Jurica Golemac - uspešna naveza v Kopru. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Sixt Primorska z zmago potrdila drugo mesto, Helios brez polfinala Dodaj v

Golemac vsaj do leta 2020 trener Sixta Primorske

Koprčani že izpolnili vse cilje v letošnji sezoni

4. maj 2018 ob 16:58

Koper - MMC RTV SLO

Jurica Golemac se je z vodstvom Sixta Primorske dogovoril za novo dveletno pogodbo. V letošnji sezoni se je zares izkazal, saj je osvojil Pokal Spar v dvorani Tivoli.

Koprčani so se prebili tudi na finalni turnir Lige ABA 2, kjer pa je bila v finalu boljša Krka. V Ligi Nova KBM za prvaka je Sixt Primorska zasedla drugo mesto in se bo v polfinalu srečala prav s Krko. Prva tekma bo v sredo v Bonifiki.

Golemac je med drugim igral za Panathinaikos, Efes Pilsen, Pariz, Albo Berlin, Romo, Hapoel Jeruzalem in Union Olimpijo. Največji uspeh v slovenski reprezentanci je dosegel s četrtim mestom na evropskem prvenstvu letu 2009.

Pred prihodom v Koper pred začetkom letošnje sezone je kot glavni trener deloval v Šentjurju, kot pomočnik glavnega trenerja pa še v zagrebški Ciboni ter v članski reprezentanci Gruzije.

40-letni Hrvat s slovenskim potnim listom bo v Kopru ostal vsaj do leta 2020. Golemac bo po načrtih kluba z nekdanjim reprezentantom Slovenije Goranom Jagodnikom v vlogi vodje članske ekipe, Mirom Alilovićem, vodjem mlajših starostnih kategorij, delujočih znotraj društva, ter Matejem Avanzom v vlogi direktorja Sixta Primorska tvoril jedro športnega vodstva ekipe v prihodnjih letih.

Ekipa za naslednjo sezono znana do konca junija

Po koncu te sezone bo sledila dopolnitev igralske zasedbe članske ekipe za naslednjo sezono, večina igralcev, ki bodo v prihodnje nosili dres Sixta Primorske, pa bo znana do konca junija.

"Zelo ponosen in zadovoljen sem, da bom še naprej del izjemne zgodbe KK Sixt Primorska, ki se je začela leta 2016, sam pa sem se ji pridružil pred letošnjo sezono. Vsi si želimo, da Sixt Primorska postane stabilen košarkarski klub, s kakovostnim in stabilnim podmladkom, na dolgi rok eden od najbolj uspešnih prepoznavnih košarkarskih razvojnih centrov v Sloveniji ter tudi širše. Želimo si proizvesti čim več vrhunskih članskih igralcev, a ker gre za dolgotrajen proces, bomo morali biti potrpežljivi. Z vztrajnostjo, ki nam je ne manjka, bomo dosegli vse zastavljene cilje, od vzgajanja nadobudnih mladih igralcev do uspehov članskega moštva, ki je že v tej sezoni pričakovanja preseglo z osvojitvijo naslova Pokala Spar, preboja iz kvalifikacij do finala Lige ABA 2 ter nazadnje z zanesljivo uvrstitvijo v polfinale državnega prvenstva. Veseli me tudi, da se na koprskih ulicah vse bolj čuti košarkarski utrip in da je Arena Bonifika vse bolj polna. Na Obali se je okrog KK Sixt Primorska in ŠD KOŠ Primorska zbrala ekipa odličnih strokovnjakov ter izjemnih ljudi, polnih košarkarskega znanja in entuziazma. Veselim se konca te sezone in novih izzivov v prihodnjih dveh," je poudaril Golemac.

A. G.