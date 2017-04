Golfisti svoj prvenec najtežje dočakajo na Opnu

431. del rubrike Športni SOS

11. april 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Open je najstarejši major in edini, ki ni odigran v Združenih državah Amerike. Po statistiki sodeč pa je tudi tisti, na katerem igralci najtežje pridejo do svoje prve zmage med štirimi največjimi turnirji.

Prejšnji konec tedna se je v Augusti končal prvi letošnji major, zato tokrat na portalu Športni SOS odgovarjamo o tem športu.

938. Koliko igralcev je svojo prvo zmago na major turnirju osvojilo ravno na mastersu?

Igor Rakuša

Prvi turnir serije major je bil odigran leta 1860, ko je bil v Ayshiru na Škotskem organiziran Open. Leta 1895 se mu je pridružil US Open, leta 1916 PGA, kot zadnji pa se jim je leta 1934 pridružil še masters. Tako sem preveril vse zmagovalce majorjev od leta 1934, ko so bili vsako leto organizirani vsi štirje.

V tem času je bilo organiziranih 319 turnirjev, na katerih se je vsaj enega majorja veselilo 163 golfistov. Največ od teh se je prve zmage veselilo na PGA-ju. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Turnir Zmagovalci masters 36 Open 35 PGA 49 US Open 43



Opomba: V tabeli so turnirji, na katerih so igralci osvojili svoj prvi major.

A ker je v tem obdobju velika večina igralcev (125 od 163) major na enem samem prizorišču, sem preveril še kraj osvojenega prvega majorja med tistimi, ki so slavili na vsaj dveh različnih turnirjih. Takih igralcev je le 38, med temi je bil najpogosteje kraj prve zmage US Open. Podrobnosti so v tabeli.

Turnir Zmagovalci masters 10 Open 7 PGA 10 US Open 11



939. Koliko zmagovalcev je najboljšo rundo odigralo kot četrto?

Igor Rakuša

Zadnjo rundo je najbolje odigralo 27 od 81 zmagovalcev (oziroma natančno ena tretjina). Podrobnosti so v tabeli.

Krog Zmagovalci 1. 29,6 2. 34,6 3. 23,5 4. 33,3



Opomba: Zmagovalci mastersov so svoj najboljši krog v povprečju odigrali v drugem krogu (34,6 odstotka). Vsota vseh odstotkov je večja od 100, saj je nekaj zmagovalcev svoj najboljši krog odigrala večkrat na mastersu.

Slavko Jerič