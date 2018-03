Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Adrian Gomboc je blestel v Agadirju. Foto: EPA Dodaj v

Gomboc in Leškijeva v Agadirju zapela Zdravljico

9. marec 2018 ob 20:52,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 18:24

Agadir - STA

Judoist Adrian Gomboc je zmagal na veliki nagradi Agadirja v Maroku. V finalu v kategoriji do 66 kilogramov je varovanec Rokija Drakšiča premagal Jerlana Serikžanova iz Kazahstana v podaljšku.

Slovenija je po prvem dnevu tekmovanja v Agadirju najuspešnejša država. Gombočev uspeh je z bronom dopolnil Aljaž Jereb, Kaja Kajzer je v kategoriji do 57 kg osvojila srebrno odličje, Maruša Štangar pa v kategoriji do 48 kg bronasto.

Gomboc je prvo borbo proti Turkmenistancu Muhametu Kosekovu dobil z iponom. V nadaljevanju je ugnal Ukrajinca Georgija Zantaria, trenutnega evropskega prvaka, z vazarijem. Četrtfinalni dvoboj proti Francozu Danielu Jeanu je Adrian dobil z iponom in si zagotovil napredovanje v polfinale, v katerem se je pomeril s Kazahstancem Jerlanom Žaksjebekovom. V zelo izenačenem dvoboju so Kazahstancu prisodili tri kazni in Gomboc se je s to zmago uvrstil v finale.

Zadnji nasprotnik na prvenstvu je bil Kazahstanec Serikžanov, s katerim sta se zelo izenačeno borila. V rednem delu si nihče ni priboril točke, zato se je boj prevesil v podaljšek, v katerem si je Gomboc priboril vazari in zlato kolajno.

"Adrian še ni 100-odstotno pripravljen, a počasi prihaja v pravo formo. Danes je znova dokazal, da je narejen za tekmovanja in da na vsaki tekmi res tekmuje. Najlepši dokaz za to je zmaga nad Ukrajincem v drugem krogu," je ocenil trener Drakšič, ki je Gomboca prevzel po selitvi iz celjskega Sankakuja, kjer je tudi sam doživel vse svoje največje uspehe in kar tri nastope na olimpijskih igrah.

Odlično je nastopil tudi Jereb, ki je v četrtfinalu moral priznati premoč srebrnemu Serikžanovu, dobil pa je preostale dvoboje. V boju za bron je tudi Jereb sprva igral podrejeno vlogo v dvoboju s Kazahstancem Jerlanom Žaksibekovom, nato pa prevzel pobudo, obvladoval

dvoboj in si z vazarijem priboril zmago.

Kajzerjeva druga, Štangarjeva tretja

Blizu najvišji stopnički je bila v kategoriji do 57 kg tudi Kaja Kajzer. Začela je z zmago nad Američanko Leilani Akiyama, po zmagi nad tekmico iz Hongkonga pa se je v polfinalu pomerila s prvo nosilko Miryam Roper iz Paname, proti kateri si je v drugi minuti podaljška priborila zmago. Finalni dvoboj proti Izraelki Timni Nelson Levy je dobil razplet že v uvodu, saj je bila Izraelka blizu končnemu prijemu že na začetku, a je iztržila le vazari, prednost pa je obdržala do konca.

Maruša Štangar je brezhibno nastopala do četrtfinala, nato pa si je boj za bronasto odličje priborila v repesažu. V nastopu za najnižjo stopničko zmagovalnega odra je slovenska reprezentantka z iponom odpravila Nemko Katharino Menz.

Slovenska judoistka Andreja Leški je zmagovalka VN Agadirja v Maroku v kategoriji do 63 kilogramov. V finalu je po treh minutah in 15 sekundah ugnala Avstralko premagala Katharino Haecker ter Sloveniji priborila 29. zmago v zgodovini na velikih nagradah.

Leškijeva zlata, Pogačnikova bronasta

Tudi drugi dan je prinesel uspeh slovenskih judoistov. Andreja Leški je v kategoriji do 63 kg v treh minutah in 15 sekundah premagala Avstralko Katharino Haecker ter Sloveniji priborila 29. zmago v zgodovini na velikih nagradah.

V finalu je slovenski reprezentantki, ki je presenetila že konec februarja v uvodu sezone z zmago na grand prixu v Düsseldorfu, stala nasproti štirikratna prvakinja Oceanije, štiri leta starejša Haeckerjeva. A dvoboj je bil vsaj na videz zanimiv le do sredine druge minute, ko je telesno izredno močna Avstralka imela celo nekaj pobude, Leškijeva pa je bila tehnično aktivnejša. Prvi vazari za Leškijevo, resda po ogledu sodniškega posnetka, pa je pomenil, da se je tekmica morala odpreti in 45 sekund pred koncem je Leškijevi, ki je prežala na napako, uspel met za zmago.

Slovenski uspeh pa je v soboto z bronom v kategoriji do 70 kg dopolnila Anka Pogačnik. V boju za bron je varovanka Marjana Fabjana nato po mili volji obvladovala Švicarko Alino Lengweiler. Slovenka je prevzela pobudo že v uvodu in si po 30 sekundah z metom makikomi priborila vazari. Želela je takoj nadaljevati s končnim prijemom, a se je tekmica po osmih sekundah iztrgala iz prijema in prvič preprečila poraz. Zato pa je bil za Švicarko usojen drugi makikomi po dveh minutah boja.

C. R.