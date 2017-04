Gomboc v Varšavi postal evropski podprvak

Trbovca premagal vodilni s svetovne lestvice

20. april 2017 ob 15:42,

zadnji poseg: 20. april 2017 ob 18:16

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Judoist Adrian Gomboc je novi evropski podprvak v kategoriji do 66 kg. V finalu je moral priznati premoč Ukrajincu gruzijskega rodu Georgiju Zantaraji.

Zantaraja, ki je že postal svetovni in tudi evropski prvak, je 22-letnega judoista, ki je Sloveniji zagotovil že 43. medaljo na evropskih prvenstvih in prvo na letošnjem evropskem prvenstvu, premagal z iponom. 29-letnik je za naslov evropskega prvana v finalu potreboval minuto.

"Vedel sem, da lahko vsakogar premagam. Malo me je motila poškodba, a vseeno je bil danes moj dan. Škoda, ker sem izgubil v finalu, zato je nekaj grenkega priokusa, a Ukrajinec, s katerim se dobro poznava, je bil boljši in unovčil je izkušnje. Tudi sam lahko rečem, da sem izpolnil svoje cilje, saj sem si želel kolajno. V finalu sem se spustil v borbo z njim, možnosti so bile izenačene, a bil je uspešnejši. To je moja prva medalja, mlad sem in upam, da jih bo še veliko," je po finalu vtise strnil Gomboc.

V polfinalu je bil varovanec Marjana Fabjana boljši od Nijada Šihalizade iz Gruzije. Drugopostavljenega tekmovalca je Prekmurec, polfinalist lanskih olimpijskih iger v Rio de Janeiru, premagal z iponom, ki mu je uspel 37 sekund pred koncem dvoboja.

Gomboc je v poljski prestolnici v uvodu po pričakovanjih opravil z nekoliko manj izkušenim vrstnikom, Portugalcem Joaom Crisostomom. Zadostoval je vazari na sredini dvoboja, s taktičnim nadaljevanjem pa je prednost obdržal do konca borbe, ki je po novih pravilih skrajšana na štiri minute.

Gomboc: Judo je postal nekoliko drugačen

Naslednji nasprotnik v sloviti dvorani Torwar je bil 21-letni Petar Zadro iz Bosne in Hercegovine. Gomboc je dvoboj, v katerem je prevladoval, minuto in pol pred koncem končal z iponom. V izenačenem četrtfinalu je bil favorizirani Izraelec Baruch Smailov celo nevarnejši, Gomboc pa je bil pod hudim pritiskom tudi zaradi dveh prejetih kazni. A ti po novih pravilih nista odločili dvoboja, zato se je ta po rednem delu nadaljeval z bojem za zlato točko. Izraelec je po le devetih sekundah spet poskušal z metom, z izrednim protinapadom pa je Gomboc tekmeca med padcem obrnil za zmagoviti ipon.

"Judo je postal nekoliko drugačen. Kazni niso več tako pomembne s taktičnega vidika in danes so mi šla ta pravila prvič letos na roko. Kot kaže, sem najboljši na velikih tekmah, in upam, da bo tako ostalo. Tudi Izraelec in Azerbajdžanec, ki sem ju ugnal danes, sta izredno dobra tekmeca. Azerbajdžanec je za moj način tekmovanja celo zelo neugoden, a danes sem ga presenetil z iponom," je še povedal Gomboc.

Prvi je od Slovencev na EP na blazine stopil 27-letni Matjaž Trbovc v kategoriji do 60 kg in vnaprej je bilo jasno, da bo moral presenetiti, če bo želel v popoldanske boje, ki odločajo o kolajnah. V prvem nastopu je v podaljšku sicer ugnal šest let mlajšega nemškega prvaka Moritza Palfyja, v drugem nastopu pa je bil evropski podprvak in vodilni tekmovalec s svetovne lestvice Orhan Safarov iz Azerbajdžana, ki se je po manj kot polovici dvoboja veselil pričakovanega uspeha, previsoka ovira.

V slovenskem taboru nestrpno pričakujejo tudi petkov program. V kategoriji do 63 kg se bo predstavila evropska, svetovna in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ob njej pa tudi mlada obetavna Andreja Leški. V kategoriji do 70 kg bo nastopila Anka Pogačnik, v moški konkurenci do 73 kg pa Martin Hojak, ki je lani na EP v Kazanu zasedel peto mesto, potem ko je izgubil boj za bron z Rokijem Drakšičem.

