Gomboc v Varšavi že v polfinalu

Trbovca premagal vodilni s svetovne lestvice

20. april 2017 ob 15:42

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Judoist Adrian Gomboc se je v kategoriji do 66 kg uvrstil v polfinale evropskega prvenstva. Njegov naslednji nasprotnik bo drugi nosilec, Azerbajdžanec Nijat Šihalizada.

Gomboc se je s svojim polfinalnim nasprotnikom doslej pomeril le enkrat, leta 2014 na VN Budimpešte, kjer je zmagal tekmovalec iz Zakavkazja. 22-letni Prekmurec, polfinalist in peti z lanskih olimpijskih iger v Rio de Janeiru, je v poljski prestolnici v uvodu po pričakovanjih opravil z nekoliko manj izkušenim vrstnikom, Portugalcem Joaom Crisostomom. Zadostoval je vazari na sredini dvoboja, s taktičnim nadaljevanjem pa je prednost obdržal do konca borbe, ki je po novih pravilih skrajšana na štiri minute.

Naslednji nasprotnik v sloviti dvorani Torwar je bil 21-letni Petar Zadro iz Bosne in Hercegovine, še eden od mladih, ki se spogledujejo z olimpijskim ciklom do Tokia 2020. Gomboc je dvoboj, v katerem je prevladoval, minuto in pol pred koncem končal z iponom. V izenačenem četrtfinalu je bil favorizirani Izraelec Baruch Smailov celo nevarnejši, Gomboc pa je bil pod hudim pritiskom tudi zaradi dveh prejetih kazni. A ti po novih pravilih nista odločili dvoboja, zato se je ta po rednem delu nadaljeval z borbo za zlato točko. Izraelec je po le devetih sekundah spet poskušal z metom, z izrednim protinapadom pa je Gomboc tekmeca med padcem obrnil za zmagoviti ipon.

Prvi je od Slovencev na EP na blazine stopil 27-letni Matjaž Trbovc iz celjskega Sankakuja v kategoriji do 60 kg in vnaprej je bilo jasno, da bo moral presenetiti, če bo želel v popoldanske boje, ki odločajo o kolajnah. V prvem nastopu je v podaljšku sicer ugnal šest let mlajšega nemškega prvaka Moritza Palfyja, v drugem nastopu pa je bil evropski podprvak in vodilni tekmovalec s svetovne lestvice Orhan Safarov iz Azerbajdžana, ki se je po manj kot polovici dvoboja veselil pričakovanega uspeha, previsoka ovira.

V slovenskem taboru nestrpno pričakujejo tudi petkov program. V kategoriji do 63 kg se bo predstavila evropska, svetovna in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ob njej pa tudi mlada obetavna Andreja Leški. V kategoriji do 70 kg bo nastopila Anka Pogačnik, v moški konkurenci do 73 kg pa Martin Hojak, ki je lani na EP v Kazanu zasedel peto mesto, potem ko je izgubil boj za bron z Rokijem Drakšičem.

T. J.