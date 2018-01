Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 132 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak je hrvaško zastavo na odprtju olimpijskih iger nosil leta 2010. Foto: EPA Fak je imel v tej sezoni kar nekaj vrhunskih dosežkov in velja za največji slovenski up za medaljo v Južni Koreji. Foto: EPA VIDEO Fak odstopil od kandidatu... Sorodne novice Izberite zastavonošo! Fak, Robar ali Fabjanova? Dodaj v

Gonja na forumih Faka odvrnila od misli, da bi bil zastavonoša

OKS: Šport združuje

26. januar 2018 ob 12:12,

zadnji poseg: 26. januar 2018 ob 16:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri izbiri slovenskega športnika, ki bo na odprtju olimpijskih iger nosil slovensko zastavo, se je zapletlo, saj se je Jakov Fak zaradi burnega odziva dela slovenske javnosti odločil, da se tej časti odpove.

Olimpijski komite Slovenije, ki je želel v ponedeljek med trojico kandidatov izbrati zastavonošo v Pjongčangu (preostala kandidata sta Vesna Fabjan in Mitja Robar), je sporočil, da je od kandidature odstopil Jakov Fak. Hrvaški biatlonec je od leta 2010 naturalizirani slovenski reprezentant in v nekaterih medijih oziroma na spletnih forumih se je vsul plaz nacionalistično obarvanih komentarjev.

OKS: "Niti v sanjah si nismo tega predstavljali"

"Vodstvo OKS-ja z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremlja odzive športne javnosti in nekaterih slovenskih medijev glede kandidature Jakova Faka. Športnik od glave do peta, človek z ogromno moralno integriteto, z briljantnimi športnimi uspehi in vzornim obnašanjem na in izven športnih terenov, zgled za številne mlade športnike je, tako kot Vesna Fabjan in Mitja Robar, z veliko častjo sprejel ponudbo Olimpijskega komiteja Slovenije."

"Pravi ljubitelji športa in pozitivno naravnani Slovenci si niti v sanjah nismo predstavljali takšnega števila uničujočih komentarjev, ki jih je bil v preteklih dneh deležen biatlonski superšampion. Zaradi vsega tega je športnik, ki bo na olimpijskih igrah v Pjongčangu tekmoval v olimpijskem dresu Slovenije, odstopil od kandidature za nosilca slovenske zastave," so zapisali v sporočilu za javnost.

Šlo je za pravo gonjo na forumih

Na MMC-jevo vprašanje, kaj konkretno je zmotilo Jakova Faka in ali se je morda obremenjeval le z mnenjem posameznih trolov (torej anonimnežev, ki ob vsaki spletni novici pišejo zlobne komentarje), so na OKS-ju odgovorili: "Ni šlo le za to, pač pa pravo gonjo na forumih proti Faku. Glej ga zlomka, današnji odziv je diametralno nasproten. Jakov je zaradi vsega, kot smo zapisali, ocenil, da ga zadeva preveč obremenjuje."

"Imeli smo priložnost, da pokažemo, da smo veliki"

Ogorčen je bil tudi vodja slovenske odprave v Pjongčangu Franci Petek, ki je za Radio Slovenija povedal: "Vse to me žalosti in nočem preveč razpredati o tem. Imeli smo priložnost, da pokažemo, da smo veliki. Žal je bil za Jakova to očitno prevelik in predvsem nepotreben pritisk." Jakov Fak je za Slovenijo osvojil že štiri medalje na največjih tekmovanjih, od tega dve zlati. Glede na dosežke v letošnji sezoni velja za največji slovenski up za medaljo v Južni Koreji.

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije še poudarjajo, da v športu nikoli niso dovolili, da bi se preštevali in ločevali: "Šport združuje. Tej ideji bomo na Olimpijskem komiteju Slovenije sledili tudi v prihodnje in Jakovu Faku še naprej nudili vso podporo. Prepričani smo, da je bo deležen od celotne, dobro misleče športne javnosti."

V ponedeljek bosta torej v izboru za slovenskega zastavonošo le dva kandidata, tekačica Vesna Fabjan in hokejist Mitja Robar. Interaktivni izbor bo potekal na Facebook profilu Vala 202 med 17. in 18. uro.

T. O.