Goran Dragić igra najboljšo košarko v karieri

Statistično boljša sezona od 2013/14

13. februar 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Imel sem odlično poletje, počutim se zelo udobno, nimam velikih nihanj v igri, tako da lahko rečem, da sem v življenjski formi," je med izjemno serijo Miamija v Ligi NBA povedal Goran Dragić.

Heati so bili zadnji mesec najbolj vroča ekipa najmočnejše lige na svetu. V soboto so po 13 zmagah zapored prvič po 13. januarju klonili, ko je bila boljša Philadelphia (117:109). 13 zmag v nizu je najdaljša serija v tej sezoni. Prvič v zgodovini lige je ekipa, ki je imela večje število zmag kot porazov nanizala takšen niz. Zdaj ima franšiza s Floride 24 zmag in 31 porazov. Po slabem začetku sezone se je zdelo, da je Vročica v povsem izgubljenem položaju, po izvrstni seriji pa je konkreten tekmec v boju za končnico.

Riley zahteva, da je vodja

Ključno vlogo pri izjemnem vzponu je odigral kapetan slovenske reprezentance. Ljubljančan je kljub slabemu uvodu novembra v intervjuju za MMC razmišljal o končnici: "Ta ekipa je mlada. Smo v nekakšnem procesu in ponovni gradnji ekipe. Gremo stopničko za stopničko. Mi še vedno upamo na končnico. Vsak športnik ima take želje. Vedno moraš biti optimist in verjeti v svoje delo. V tem trenutku še nismo na želeni ravni oziroma na ravni, ki bi nam to prinesla. Do konca sezone pa je še dolgo in še ogromno tekem."

"Zagotovo bi si želel, da bi imeli kakšna bolj zveneča imena v ekipi, a tako pač je. Imamo zelo mlado ekipo, ki pa ima pravi značaj. Med soigralci vlada odlično vzdušje, kar mi je zelo všeč. Vsi so zelo delavni," je tedaj povedal in ko se je vse skupaj povezalo v celoto, se je prenovljena in pomlajena zasedba uigrala, je steklo. Novembra je tudi dodal, da alfa in omega Miamija Pat Riley zahteva, da je Gogi vodja moštva. V tej vlogi se je v koledarskem letu 2017 odlično znašel. Čeprav so se letos kar nekajkrat pojavile govorice o morebitni menjavi, je Dragić vedno zatrjeval, da je njegova želja ostati v dresu Heatov. Zdaj dokazuje, da je trenutno za Miami nepogrešljiv.

Spoelstra: Občutno je napredoval

Igra se vrti okoli njega, je vodja moštva, obenem pa tudi odlično razigrava soigralce. Nekaj časa sta z Dionom Waitersom potrebovala, da sta se ujela, zdaj pa tvorita udarno branilsko navezo. Zelo sta uigrana tudi s prvim centrom in najboljšim skakalcem lige Hassanom Whitesidom, ki je obrambni steber Miamija, koš pa polni po Dragićevih podajah. Med zmagovito serijo je Goran poudaril, kako dobro se je ekipa ujela in da je preprosto "kliknilo". Tudi trener Erik Spoelstra je govoril o timskem duhu, izpostavil svojega najboljšega igralca: "Brez dvoma je v zadnjem času občutno napredoval, tako mentalno kot fizično. Je bolj samozavesten, njegova igra je na višji ravni in vse skupaj se odraža v zmagah in dobrih predstavah ekipe."

Za Miami Herald je že decembra dejal, da je odlično fizično pripravljen, morda celo najbolje v karieri. Pred dnevi pa so pri omenjenem časniku razpisali, da Dragić igra eno najboljših sezon, kar so jih prikazali organizatorji igre v zgodovini franšize. "Je neverjeten," je dejal Udonis Haslem, ki je član Vročice že od leta 2003. Učinkovitost so primerjali s Timom Hardawayom, ko je organiziral igro Miamija, ali pa z Dwyanom Wadom, ki je, ko je prišel v ligo, sprva igral na poziciji ena.

Letos zadnjič za reprezentanco?

Na zadnjih 14 tekmah je v povprečju dosegal po 23,3 točke, 4,4 skoka in 6,4 podaje. Iz igre je metal kar 56 odstotno, za tri pa 54 odstotkov (30/56). Whiteside bi si ga zaradi izvrstnega odstotka želel videti na tekmi All Star v tekmovanju v metu trojk, kar je zapisal na Twitter: "Povejte, kateri organizator igre ima boljši odstotek za tri kot Goran. Moral bi tekmovati v trojkah."

Trenutno je v zares imenitni formi, ujel je pravi strelski ritem in nasploh odlično igra. Letos v povprečju dosega po 20,3 točke, 4 skoke in 6,4 podaje. Sezona spominja na 2013/14, ko je navduševal v dresu Phoenixa (20,3 točke, 3,2 podaje in 5,9 skoka) in je na koncu dobil nagrado za igralca, ki je v sezoni najbolj napredoval, imenovan pa je bil celo v tretjo peterko ligo. Letos so številke torej še boljše, predvsem trenutne številke pa potrdijo Dragićeve besede, da morda igra celo najboljšo košarko v karieri. Da je tako dobro fizično pripravljen, je večkrat poudaril, da ima zasluge tudi reprezentanca. Zdajšnje igre so dobra napoved za letošnje poletje, ko bo 30-letni Ljubljančan morda zadnjič oblekel slovenski dres.

