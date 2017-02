Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Knickse, ki so imeli proti Philadelphii že 17 točk prednosti, je s tem košem 0,3 sekunde pred zadnjo sireno rešil Carmelo Anthony. Foto: Reuters V Toyota Centru v Houstonu so gledalci videli kar 272 točk in domačo zmago 142:130. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Dragić: nova zmaga in jubilejna 3.000. podaja

Whiteside blestel z 22 točkami in 17 skoki

26. februar 2017 ob 08:03

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v Ligi NBA zmagali šestnajstič na zadnjih 18 tekmah. Indiano so premagali s 113:95, Goran Dragić je prispeval 21 točk.

Dragić je imel zelo dober met iz igre 8/12, zbral je še štiri podaje in po dva skoka in ukradeni žogi. Število podaj v Ligi NBA je zdaj že nad mejo 3.000. Prva strelca Miamija sta bila Hassan Whiteside in Dion Waiters s po 22 točkami. Whiteside je zbral še 17 skokov, tako da mu je uspel že 37. dvojni dvojček sezone.

George izključen v tretji četrtini

Miami je zadnjo četrtino dobil s 30:16. Indiana je bila večji del drugega polčasa brez Paula Georga, ki je moral zaradi dveh tehničnih napak z igrišča. Z novo zmago Miami v boju za končnico in osmo mesto Vzhodne konference za Detroitom zaostaja le še zmago in pol.

Anthony prehitel sireno

Po prosti nedelji bo Miami v ponedeljek gostoval pri Dallasu, kar bo njegova zadnja tekma rednega dela prvenstva z eno od ekip Zahodne konference. Najrazburljivejša sobotna tekma Lige NBA je bila v New Yorku, kjer so Knicksi s 110:109 premagali v zadnjem obdobju vročo Philadelphio. Dvoboj je s košem v zadnji sekundi odločil Carmelo Anthony, s 37 točkami prvi strelec obračuna.

58 Houstonovih metov za tri točke

Golden State, za katerega Kevin Durant prvič to sezono ni igral (lažja poškodba), je z zmago nad Brooklynom (112:95) postal prva ekipa, ki si je zagotovila nastop v končnice. Stephen Curry in Klay Thompson sta skupaj dosegla 51 točk. Houston je s 142:130 premagal Minnesoto, pri čemer je zadel 22 od 58 metov za tri točke. Z vsaj 20 doseženimi trojkami na osmi zaporedni tekmi je Houston postavil nov rekord lige. James Harden je 24 točkam dodal 10 podaj.



Liga NBA, tekme 25. februarja:

MIAMI - INDIANA 113:95

Whiteside 22 točk in 17 skokov, Waiters 22, Dragić 21 (8/12) točk in 4 podaje; Turner 18, Teague 16.

HOUSTON - MINNESOTA 142:130

Harden 24 točk in 10 podaj; Towns 37.



NEW YORK - PHILADELPHIA 110:109

Anthony 37, Rose 18; Okafor 28.

SACRAMENTO - CHARLOTTE 85:99

McLemore 18; Kaminsky 23.



ORLANDO - ATLANTA 105:86

Ross 24; Hardaway 15.

DALLAS - NEW ORLEANS 96:83

Barnes 19; Davis 39.

CLEVELAND - CHICAGO 99:117

Irving 34; Wade 20.

LeBron James zaradi bolezni ni igral.



GOLDEN STATE - BROOKLYN 112:95

Curry 27, Thompson 24; Holls-Jefferson

16.



Tekme 26. februarja:

MILWAUKEE - PHOENIX

LA LAKERS - SAN ANTONIO

WASHINGTON - UTAH

DENVER - MEMPHIS

TORONTO - PORTLAND

DETROIT - BOSTON

OKLAHOMA CITY - NEW ORLEANS

LA CLIPPERS - CHARLOTTE

T. O.