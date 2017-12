Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je v 25 minutah dosegel 19 točk. Foto: Reuters Miloš Teodosič je izza črte metal 2/9, toda ob koncu je zadel eno izmed ključnih trojk za zmago. Foto: Reuters Dodaj v

Goran Dragić prvi strelec Miamija v Memphisu

Vrnil se je Miloš Teodosić

12. december 2017 ob 07:58

New York - MMC RTV SLO

Prvič po polfinalu evropskega prvenstva sta se na parketu srečala Goran Dragić in Marc Gasol in spet je bil zmagovalec slovenski kapetan. Miami je na gostovanju v Memphisu slavil s 107:82.

Dragić je bil z 19 točkami prvi strelec svoje ekipe. Iz igre je metal 7/12 ter dodal še po pet skokov in podaj. Prav toliko točk je na drugi strani vknjižil Gasol, ki je zbral šest skokov.

Po izenačenem prvem polčasu si je Miami nekaj zaloge priigral ob koncu tretje četrtine in delo dokončal v zadnji, ki jo je dobil s 37:22. V tem delu je iz igre metal 11/14. Sedem košarkarjev Miamija, ki je imel v drugem polčasu 65-odstoten met, je bilo dvomestnih. "V preteklosti smo imeli težave v tretji četrtini, toda zdaj smo popravili nekaj stvari. Če bomo igrali tako še naprej, bomo dobili veliko tekem," je bil zadovoljen Dragić.

Miami je po dveh zaporednih zmagah spet na 50-odstotnem izkupičku (13:13).

Vrnitev Miloša Teodosića

Po mesecu in pol se je na igrišče vrnil Miloš Teodosić in k zmagi LA Clippersov nad Torontom (96:91) prispeval 12 točk ob metu 4/12. Dodal je še 7 skokov, a je, zanimivo, v 21 minutah ostal brez ene same podaje. Clippersi so prekinili niz šestih zmag Toronta. Lou Williams je dosegel 17 točk, DeAndre Jordan 14 točk in 17 skokov.

Nov poraz Oklahome

Še naprej ne gre Oklahomi, ki je kljub vrnitvi Paula Georgea doma izgubila proti Charlottu s 116:103. Prvo ime Sršenov je bil Dwight Howard s 23 točkami. Thunderji imajo po 26 tekmah izkupiček 12:14.

Najslabši premagal najboljšega

Presenečenje večera je pripravil Chicago, ki ima najslabši izkupiček v Ligi NBA. Biki so s 108:85 nadigrali najboljšo ekipo Vzhoda Boston. Glavni vlogi sta imela Nikola Mirotić in Bobby Portis, ki sta se dva meseca nazaj stepla na treningu. Mirotić je dosegel 24 točk, Portis pa eno manj.

MEMPHIS - MIAMI 82:107

Gasol 19, Harrison 16; Dragić 19 (met: 7/12), 5 skokov in 5 podaj v 25 minutah, Richardson 17.

CHICAGO - BOSTON 108:85

Mirotić 24, Portis 23; Horford 15, Smart, Brown in Rozier po 13.

HOUSTON - NEW ORLEANS 130:123

Capela 28, Harden 26 in 17 podaj, Paul 20; Holiday 37, Moore 36.

OKLAHOMA CITY - CHARLOTTE 103:116

Westbrook 30, George 20; Howard 23, Walker 19.

GOLDEN STATE - PORTLAND 111:104

Durant 28, Thompson 24; Lillard 39, McCollum 21.

LA CLIPPERS - TORONTO 96:91

Harrell in Williams po 17; Valančiunas 23 in 15 skokov, DeRozan 17.

Tekme 12. decembra:

CLEVELAND - ATLANTA

DETROIT - DENVER

NEW YORK - LA LAKERS

BROOKLYN - WASHINGTON

DALLAS - SAN ANTONIO

MINNESOTA - PHILADELPHIA

SACRAMENTO - PHOENIX

