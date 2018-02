Goran Dragić se je pridružil peščici evropskih izbrancev

500. del rubrike Športni SOS

2. februar 2018 ob 08:51,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 09:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za Goranom Dragićem so zgodovinski meseci. Najprej je Slovenijo popeljal do naslova evropskega prvaka, zdaj pa je bil prvič izbran še za tekmo vseh zvezd.

Najboljši slovenski košarkar je bil na tekmo povabljen kot rezerva poškodovanemu Kevinu Lovu. Novica je bila objavljena v četrtek zvečer po evropskem času, kar je povzročilo precej zanimanja med bralci Športnega SOS-a. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.092. Ker je bil Goran Dragić pravkar poslan na tekmo NBA All Star, me zanima, koliko Evropejcev je sploh doletela ta čast – zaigrati na glavni tekmi vseh zvezd? In koliko igralcev je zaigralo na tekmi vseh zvezd v zgodovini z drugih celin?

J. Troha

Goran Dragić se je pridružil peščici Evropejcev, ki so zaigrali na tekmi vseh zvezd (število je odvisno, kam štejete igralce z dvojnim državljanstvom). Med vsemi Neameričani je največ prav košarkarjev s stare celine. V spodnji tabeli so navedeni po številu vseh nastopov na omenjeni tekmi.

Igralec Država Tekme Dirk Nowitzki Nemčija 13 Hakeem Olajuwon * Nigerija 12 Jao Ming Kitajska 8 Dikembe Mutombo * Kongo 8 Steve Nash Kanada 8 Pau Gasol Španija 6 Tony Parker Francija 6 Al Horford Dom. rep. 5 Rolando Blackman * Panama 4 Marc Gasol Španija 3 Detlef Schrempf Nemčija 3 Peđa Stojaković Srbija 3 Giannis Antetokounmpo Grčija 2 Luol Deng Južni Sudan 2 Manu Ginobili Argentina 2 Zydrunas Ilgauskas Litva 2 Joakim Noah * Francija 2 Vlade Divac Srbija 1 Goran Dragić Slovenija 1 Joel Embiid Kamerun 1 Chris Kaman * Nemčija 1 Andrej Kirilenko Rusija 1 Mehmet Okur Turčija 1 Kristapos Porzingis Latvija 1 Rik Smits Nizozemska 1 Karl Anthony Towns * Dom. rep. 1



Opomba: Ima tudi ameriško državljanstvo.

1.093. Koliko evropskih košarkarjev v Ligi NBA je bilo do zdaj vsaj enkrat izbranih na tekmo vseh zvezd, hkrati pa so bili vsaj enkrat izbrani najmanj v tretjo peterko lige?

Peter Lovšin

Kapetan slovenske reprezentance je postal šele osmi (ali deveti) tovrstni Evropejec (Odvisno, kam uvrstimo Joakima Noaha, ki ima trojno državljanstvo, odraščal je v ZDA in tam hodil na kolidž). Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Igralec Država 1-2-3 Dirk Nowitzki Nemčija 4-5-3 Marc Gasol Španija 1-1-0 Joakim Noah * Francija 1-0-0 Tony Parker Francija 0-3-1 Pau Gasol Španija 0-2-2 Peđa Stojaković Srbija 0-1-0 Giannis Antetokounmpo Grčija 0-1-0 Goran Dragić Slovenija 0-0-1 Detlef Schrempf Nemčija 0-0-1



Opombe:

- Številke v zadnjem stolpcu pomenijo, kolikokrat je bil izbran v prvo-drugo-tretjo postavo Lige NBA.

- Dragić je bil v tretjo peterko lige izbran leta 2014.

- Noah ima ameriško, francosko in švedsko državljanstvo.

Slavko Jerič