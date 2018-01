Goran Dragić (spet) ostal brez tekme vseh zvezd

Tekma bo 18. februarja v Los Angelesu

24. januar 2018 ob 07:52

New York - MMC RTV SLO

Trenerji v Ligi NBA so izbrali rezeviste za tekmo zvezd, med sedmerico na vzhodu pa tudi tokrat ni Gorana Dragića.

Prednost pred prvim igralcem Miamija so na branilskih položajih dobili John Wall, Bradley Beal (oba Washington), Victor Oladipo (Indiana) in Kyle Lowry (Toronto). Preostali rezevisti iz vzhodne konference so Al Horford (Boston), Kevin Love (Cleveland) in Kristaps Porzingis (New York).

Goran Dragić se je na Twitterju odzval z emodžijem palme na samotnem otočku, kar pomeni dopust v tednu zvezd, o katerem je govoril že prej. Pod njegovim sporočilom so se usuli ogorčeni komentarji njegovih privržencev, ki ne morejo razumeti, da četrta ekipa v konferenci nima svojega predstavnika.

Že prej so na vzhodu izbrali peterico z glasovi navijačev po vsem svetu. V prvi peterki so LeBron James (Cleveland), Kyrie Irving (Boston), DeMar DeRozan (Toronto), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in Joel Embiid (Philadelphia).

Peterica po izboru navijačev na zahodu so Stephen Curry (Golden State), James Harden (Houston), Kevin Durant (Golden State), Anthony Davis in DeMarcus Cousins (oba New Orleans). Rezervisti po izboru trenerjev so LaMarcus Aldridge (San Antonio), Jimmy Butler (Minnesota), Draymond Green, Klay Thompson (oba Golden State), Damian Lillard (Portland), Karl Anthony Towns (Minnesota) in Russell Westbrook (Oklahoma).

Brez tekme zvezd so ostali Chris Paul, Paul George, Andre Drummond, Lou Williams ... Zadnja dva sta nezadovoljstvo izrazila javno na Twitterju.

Letos bosta ekipi izbrani po novem ključu. Kapetana obeh ekip James in Curry, ki sta dobila največ glasov, bosta izmenično izbirala igralce iz celotnega nabora, ne glede, v kateri konferenci igrajo. Ekipi bosta znani v četrtek.

Tekma zvezd bo 18. februarja v Staples Centru v Los Angelesu.

