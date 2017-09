Goran Dragić: Zaslužimo si zlato medaljo

Glavni kandidat za najkoristnejšega igralca prvenstva

15. september 2017 ob 15:03

Carigrad - MMC RTV SLO

"Če ostane Igor, ostanem tudi jaz," je z izjavo na novinarski konferenci po uvrstitvi v finale presenetil kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić.

31-letni Ljubljančan je pred EuroBasketom napovedal, da je to njegovo zadnje prvenstvo, a po veliki polfinalni zmagi (92:72) pod velik vprašaj postavil svojo odločitev. Zatem je, ko je stopil pred slovenske novinarje, obrazložil svoje besede, a dokončnega slovesa od reprezentančnega dresa vendarle ni napovedal: "Vemo, da Igor ne more ostati. Je trener v Ligi NBA, če Fiba ne spremeni pravil, ne bo mogel trenirati, tako da … Ne vem … Moram še malo prespati stvari in videti … Nima smisla, da kaj rečem, potem pa ne držim besede. Počakajmo, da bo konec evropskega prvenstva, da se malo spočijem in umirim, potem bomo pa videli."

Če se poslovi, bo z osvojeno zgodovinsko medaljo najlepše možno slovo: "Zelo sem vesel. To je vrhunec moje kariere. Nikoli še nisem bil na olimpijskih igrah, toda … Bil sem eden tistih, ki sem napovedal kolajno. Sanje so se uresničile. Zdaj moramo prespati stvari, da se sploh začnemo zavedati. V garderobi se kar nismo znali veseliti. Prišli smo v slačilnico in kar nismo vedeli, kaj naj naredimo. To bo prišlo za nami. Vsak športnik si želi priti do takega uspeha. Celo življenje treniraš dvakrat na dan, zvijaš gležnje, poškodovana kolena, modrice … Da na koncu dobiš kolajno okoli vratu, poplača celoten trud."

Najboljši igralec tega prvenstva

Ob veliki zmagi je bil kapetan skupaj z Anthonyjem Randolphom s 15 točkami prvi slovenski strelec. Hkrati je v statistiko vpisal še šest ujetih odbitih žog in pet podaj: "To je zgodovinska zmaga za Slovenijo. Kapo dol Španiji, ki ima za sabo izvrstno desetletje. Čestitke trenerjem, ki so naredili odlično analizo. Vedeli smo, kako bo. Vedeli smo, da bo šla žoga h Gasoloma. Zapirali smo in pomagali smo tudi zunanji igralci. Pred tekmo si nisem mislil, da bo potek tak. Španija je velika ekipa. Nismo se ustrašili in igrali svojo igro. Ko si osredotočen in imaš željo, gredo tudi kakšni meti notri, ki sicer ne."

Po zgodovinskem preboju v finale so soigralci Dragića metali v zrak. "Zaslužil si je. Je najboljši igralec na prvenstvu, ki nas stalno vleče naprej. V čast mi je, da sem lahko v moštvu z njim," je dejal Jaka Blažič. Gogi je zares sijajen na tem prvenstvu. Kot ves čas ponavljajo vsi v reprezentanci, je pravi kapetan in vodja. Blesti na igrišču, obenem pa ekipo vodi tudi izven parketa. Vse v moštvu je nalezel s svojo sproščenostjo, zmagovalno miselnostjo, samozavestjo in hkrati tudi popolno osredotočenostjo. Soigralce je večkrat nagovoril in jim med polčasi ali pred tekmami namenil številne besede, s katerimi je poskrbel za dodatno spodbudo, energijo aii mirnost pred velikimi preizkusi, kar je pač bilo potrebno.

Zaslužimo si zlato medaljo

"Vsi smo delali za ta cilj. Ves čas bodrim fante. Pred polfinalom sem jim rekel, da se ne bi slučajno kdo ustrašil te tekme. To je prvič in lahko tudi zadnjič, da smo v takšnem položaju. Zaslužili smo si to in zato moramo v tem uživati, biti veseli na igrišču in se smejati. Tudi, ko je težko, moraš imeti nasmeh na obrazu, saj s to energijo nalezeš ostale soigralce. Ko vidim, da se smeji Dončić, da se smejim sam, gre to tudi na ostale. To je ključ do uspeha. V preteklosti so bili vsi nervozni. Zato mi je všeč Igorjev koncept in NBA mentaliteta. Vsi smo profesionalci in vsi vemo, kaj moramo narediti. Ko smo prosti med treningi in imamo prost dan, si sam svoj gospodar. Delaš, kar hočeš. Si sproščen, tega pa v preteklosti ni bilo," je dodal Dragić.

Bil je celo prvi strelec skupinskega dela prvenstva, ob morebitni zlati kolajni pa bo glavni kandidat za nagrado MVP. Glede na prikazano igro, ko je na prvenstvu še brez poraza in je na kolena recimo spravila aktualne prvake Špance, branilce brona Francoze in Latvijo, ki je pokazala izvrstno igro, je Slovenija favorit za naslov evropskega prvaka, a Goran ob tem poudarja: "Ne smemo v finale vstopiti z odnosom, saj smo Slovenija in bomo zmagali. Tako kot pravijo Američani, da odloča igra in ne imena: "Don't bring your name, bring your game". To moramo narediti tudi mi. Vemo, da ne bo lahko, a mi si zaslužimo zlato medaljo."

Iz Carigrada

Tilen Jamnik