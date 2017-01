Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Dragić

26. januar 2017 ob 08:56

New York - MMC RTV SLO

Luka igra fenomenalno in komaj čakam poletje, da bomo skupaj zaigrali. To je predaja palice, to je moje zadnje leto in on bo vse to prevzel. Veselim se, da bom lahko iz kavča gledal, kako bo igral.

Goran Dragić o Luki Dončiću in njunem skupnem igranju na letošnjem evropskem prvenstvu, ki pa bo tudi zadnje. Dragić je v šali pripomnil, da bo potem z veseljem "kavčar". Vir: STA