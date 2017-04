Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić upa, da bo z Miamijem zaigral v letošnji končnici Lige NBA. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Dragić

Slovenski organizator igre o letošnji sezoni v Ligi NBA

4. april 2017 ob 11:35

Ljubljana/Miami - MMC RTV SLO

Miami kot klub in kultura daje poudarek temu, da se počutiš, kot da si doma, ne v službi. Na začetku sezone smo bili neznanci, potem smo postali prijatelji, zdaj smo pa družina.

Potem, ko smo razvili to našo kemijo, se spoznali tudi izven dvoran, je vse lažje. Veliko zaslug za to gre trenerju Eriku Spoelstri, kajti ustvaril je ta sistem, v katerem vsi igralci dosežejo svoj maksimum.

Naše razmišljanje je ostalo isto. Na začetku smo imeli zelo veliko poškodb. Vsako tekmo smo začeli z drugačno peterko. Ko so igralci poškodovani, je težko razviti to kemijo. Nismo mogli trenirati skupaj. Potrebovali smo nekaj več časa, da smo se ujeli. Moram priznati, da je bilo na začetku malce težko z vsemi porazi. Že na začetku sezone so nas metali v koš. Ko smo sezono preobrnili, so dvorane postale polne, veliko je evforije.

Dosti navijačev govori, da jim je ta ekipa najdražja, ker ni tako veliko zvezdnikov, a vsi igramo kot ekipa. To še ne pomeni, da prihodnje leto ne bo tako, saj vemo, česa vsega je zmožen Pat Riley. Zaradi salary capa je možno, da podpišemo kakšno veliko ime.

Goran Dragić, organizator igre Miamija, ki se krčevito bori za nastop v letošnji končnici Lige NBA, je s športnim novinarjem Francijem Pavšerjem spregovoril o letošnji sezoni, ki se je začela slabo, nato pa je Ljubljančanu s soigralci z zmagovitim nizom uspel preobrat, s katerim je končnica spet postala realnost; Val 202.

