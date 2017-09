Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Dragić

18. september 2017 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spominjam se prvih dni, ko je bil Jaka Lakovič moj mentor. Jale, rad te imam. Hvala lepa tudi vsem drugim predhodnikom, da ste nas dali v ta položaj, da se borimo za slovenske barve. Lahko smo zelo ponosni, da imamo tak biser, kot je Luka Dončić.

Najkoristnejši košarkar (MVP) evropskega prvenstva Goran Dragić je na sprejemu na Kongresnem trgu pohvalil 18-letnega Luko Dončića in se zahvalil predhodnikom, ki jim ni uspelo priti do medalje, čeprav so bili zelo blizu.

A. G.