Goran Dragić

24. september 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsi igralci so prišli na klop in prva reakcija je bila, da so sklonili glave in gledali v tla ... Takrat sem začutil, da je to najtežji trenutek na tekmi, začutil sem, da moram to razmišljanje nekako spremeniti, narediti obrat v njihovih glavah.

In takrat sem se res razjezil in zakričal: Pa kaj je zdaj to?! To je finale! Igramo finale evropskega prvenstva in vodimo dve piki! Mi smo v vodstvu v finalu in mi sklanjamo glave! Mi smo tisti, ki bi morali imeti glave gor! In takrat se je nekaj zgodilo, kot bi se vsi skupaj zbudili in začeli res igrati do konca.

Slovenski košarkar Goran Dragić o najbolj napetih trenutkih finalne tekme evropskega prvenstva proti Srbiji, Delo.

