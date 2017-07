Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goran Ivanišević in Borna Ćorić na turnirju v Umagu. Foto: Plava Laguna Coratia Open Umag Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Ivanišević

18. julij 2017 ob 19:41

Umag - MMC RTV SLO

Spet smo dokazali, da ko se pojavijo težave na Hrvaškem, vsi stopimo skupaj, kar je najpomembnejše.

Bilo je grozno, ves čas sem bil v stiku s svojimi domačimi in prijatelji. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem dobrim ljudem iz celotne Hrvaške, ki so brez razmišljanja prišli pomagat, hvala vojski in Splitčanom, ki niso dovolili, da bi jih ogenj ustavil, hvala gasilcem - to so junaki, vsi so stopili skupaj.

Nekdanji hrvaški tenisač Goran Ivanišević se je v intervjuju za hrvaško radiotelevizijo ob teniškem turnirju v Umagu dotaknil požarov, ki so zajeli tudi njegovo rojstno mesto Split.

D. S.