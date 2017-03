Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je za polete na ekipni tekmi dejal, da je kar zabetoniran na zadnjo rdečo črto pri 225 m in da krepko prek nje ne more. Foto: BoBo Tudi tokrat je bilo v slogu sezone. Tako kot je, ni šlo. Nobenemu ni uspevalo. Le Semenič je naredil prvi skok res dober, sicer pa ni steklo. Jurij Tepeš VIDEO Norvežani 1., Slovenci 5.... VIDEO 27 tisoč gledalcev v sonč... VIDEO Planica: Nastopi Slovence... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Janus: Ta trenutek je peto mesto realnost

Peter Prevc ostal brez rekorda letalnice

25. marec 2017 ob 13:59

Planica - MMC RTV SLO

Za slovenskimi skakalci je v Planici še en povprečen dan brez presežkov. "Škoda mi je za gledalce, ki niso prišli na svoj račun," je dejal Goran Janus. Domači letalci niso nagradili 27.000 navijačev, ki so znova pripravili odlično vzdušje.

V petek je Stefan Kraft postal prvi tuji skakalec z zmago na posamični tekmi nove letalnice v Planici. Pred tem so slovenski orli dobili vseh pet tekem. Prvo leto so bili najboljši tudi na ekipni tekmi, lani so zasedli drugo mesto, letos pa so po spodbudni prvi seriji, v kateri so bili tretji, v finalu zaostali za konkurenco in zasedli peto mesto. Od četrtih Avstrijcev jih je ločilo skoraj 30 točk, od tretjih Poljakov pa kar 50. Še dodatnih deset točk spredaj so bili drugi Nemci, Norvežani, ki so ubranili zmago, saj so vsi štirje znova izvrstno leteli, pa so bili že 100 točk pred Slovenijo.

"Imamo rezerve, a to je realnost"

Janus je v petek dejal, da so stopničke želja, vendar pa je po sobotni tekmi priznal, da je to pri trenutni pripravljenosti slovenskih orlov realnost: "Prva serija je bila v redu. Kar zadeva drugo, pa smo naredili nekaj napak. Tu smo, imamo rezerve, a to je v tem trenutku realnost. Drugi so ga malce polomili v prvi seriji, a so potem stopili na plin. Bi vseeno fantom čestital, saj niso naredili grobih napak, a šteje vsaka malenkost."

"Nimam jim česa očitati. Peto mesto je realno, predvsem pa mi je škoda gledalcev, da niso prišli na svoj račun," je dodal glavni trener Slovenije, ki bo imel v nedeljo na zadnji tekmi letošnje zime na zaletišču pet tekmovalcev, saj ima pravico do nastopa tudi Anže Lanišek. Poleg njega bodo skakali še Peter in Domen Prevc, Jurij Tepeš ter Jernej Damjan.

Semenič v Planici zelo užival

Slovenija je ekipno tekmo zelo dobro začela, saj je Anže Semenič poletel 236,0 m, kar je bil najdaljši slovenski polet na tekmi. Vsi štirje so skakali glede na trenutno pripravljenost, za kaj več pa so manjkali predvsem izjemno dolgi poleti, ki so jih druge ekipe imele. "Prvi skok je bil zelo dober, pri drugem pa se mi je prikradla neumna napaka. Noga mi je ušla na mizi in preprosto v zraku nisem mogel popravljati. Samo še padal sem kot skala. Sicer sem pa s Planico zelo zadovoljen. Daleč sem letel, kar je cilj. Sem užival. Kar nekajkrat sem šel čez točko skakalnice. Popravil sem tudi osebni rekord, kar je bil eden izmed ciljev," je povedal Semenič, ki je z 209,0 m v drugi seriji precej izgubil.

Z 221,5 in 223,5 m dolgima poletoma je bil tokrat že bolj zadovoljen Domen Prevc: "Neki povprečni skoki, ampak moram reči, da sem glede na petek napredoval. Dobivam prave občutke. Vzdušje v Planici že čutim, saj je prišlo veliko ljudi. Skakalnico še malo tipam, kako je treba skočiti. Ne bom se s tem obremenjeval. Sproščeno bom šel na nedeljsko temo. Iz dneva v dan so skoki daljši. Tokrat je bil proti koncu tekme že konstanten veter, ki je najpomembnejši. Na začetku se je še malo mešalo gor in dol. Bilo je malce turbulentno, so bile pa poštene razmere. Žal so bili drugi boljši kot mi. Sem bil kar malce nevoščljiv tem, ki so poleteli tako daleč. Treba je priti s pravo formo in stabilno skakati, potem pa pridejo taki poleti."

Peter Prevc ostal brez rekorda letalnice

Z 225,5 in 226,0 m je bil skupno najdaljši med Slovenci Peter Prevc, ki pa se ni oddaljil od druge rdeče črte: "Boril sem se, bitka ni uspela in ponos je ranjen. Tako kot včeraj sem zabetoniran na zadnji rdeči črti. Če bi bila to 120-metrska skakalnica, bi bilo to super, tu pa se od zadnje rdeče črte vsa bitka šele začne. Zato velikega zadovoljstva ne more biti."

V soboto je ostal še brez planiškega rekorda. Njegovih 248,5 m so po vrsti preskočili Robert Johansson, Kraft in Kamil Stoch, ki se je ustavil pri 251,5 m: "Nisem veliko rekordov videl spodaj iz skakalnice. Če se postaviš ob rekord, sploh ne veš, kako je mogoče tako daleč skočiti. Potem so se šalili, že tako ti sezona ne gre, potem ti pa še rekord vzamejo. Res sta v formi. Tako kot sem jaz lani nizal in z rokava stresal dolge polete, jih zdaj Kraft in Stoch. Zdaj so bile še razmere odlične. Bilo je super, da sta dva, ki sta trenutno najmočnejša, to lahko izkoristila. Če bi šel jaz z istimi razmerami, zagotovo ne bi tako daleč skočil. Vidi se, da če si v formi, se lahko varno daleč skoči. Če bi bil kakšen manj izkušenj, ki nima zagona in tega zmagovitega vala, bi imel precej težav pri pristanku."

Tilen Jamnik