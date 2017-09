"Goran je prišel dokončat zadevo, kot se za pravega mojstra spodobi"

Najmlajša Dončić in Čančar odigrala odlično

Goran Dragić, po uvodnih tekmah najboljši strelec EuroBasketa, je na dveh obračunih pogrešal kakšnega razigranega soigralca, ob najtežji oviri do zdaj, Grčiji, pa je pomoč prišla v pravem trenutku.

Po treh tekmah skupinskega dela Slovenija v Helsinkih ostaja edina neporažena ekipa, potem ko je Grke, s katerimi se je pomerila že na sedmem zaporednem evropskem prvenstvu, ugnala z 78:72 in se je že prebila v izločilne boje. V torek jo še čaka dvoboj z Islandijo, v sredo pa Francija oziroma (verjetno) srečanje za prvo mesto.

"Da na evropskem prvenstvu ni majhnih zmag, ni fraza. Vedeli smo, da bo Grčija po porazu s Francijo zelo pripravljena in bo začela tekmo bolje kot v soboto. To smo videli že na ogrevanju, kako so Grki pristopili k tekmi. Mi smo imeli zelo čustveno tekmo v soboto, ko smo pozno končali in razpored nam tu ni šel na roko. Toda slaba ekipa najde način, da izgubi tekmi, mi pa smo iskali, da jo dobimo. Želeli smo najti rotacijo in sveže igralce, ki nam lahko pomagajo. Nekateri so izskočili tako v obrambi kot v napadu. Veliko je bilo napak in nervoze. Pristop nikogar ni bil napačen, a smo postali v drugi četrtini nekoliko nervozni. Moramo biti zadovoljni z rezultatom. Ob vseh problemih je glaven končni cilj, da se dobi tekmo in zato varovancem iz srca čestitam," je bil zadovoljen Igor Kokoškov.

Slovenija je dobro začela, ko je prvo četrtino dobila s 23:13. Tedaj je bila boljša v skoku z 11:4, pri čemer je kar šest odbitih žog ujel Gašper Vidmar. Tudi drugo četrtino so Slovenci zaključili v vodstvu, čeprav je igra že nekoliko padla, Grčija pa se je približala na -5. Za 35:30 je trojko ob koncu polčasa zadel razigrani Luka Dončić. Do tedaj je bila Slovenija še boljša v skoku (21:17). Nato pa je sledil mrk v tretji četrtini. Grki so po dveh minutah povedli, Slovenija pa je šele po štirih minutah zadela. Prednost je celo narasla na osem točk, skok pa je Grčija v tretji četrtini dobila s kar 13:4, ko slovenski košarkarji tako rekoč niso zapirali nasprotnikov. "Ni bilo težko le v tretji četrtini, cela tekma je težka. Nervozni smo bili na parketu in tudi mi v štabu. Pa smo se malce ukvarjali še s sojenjem in tako. Tu ne gre za kritiko igralcev, ampak tudi mene kot trenerja, a to je sestavni del športa. Smo pa našli način, da zadržimo stik in da smo blizu. Tako smo lahko dobili ta 'fotofiniš', kar je najbolj pomembno in česar se bomo spominjali," je povedal selektor.

Dragić, najboljši slovenski igralec, je sedem minut pred koncem dobil četrto osebno napako. Kokoškov ga je potegnil na klop, da ga je privarčeval za zaključek dvoboja. Tedaj je organizacijo slovenske igre prevzel Dončić, ki je bil zelo razpoložen. 18-letni mladenič je bil z 22 točkami prvi strelec tekme, v ključnih trenutkih pa je odigral nekaj izjemno pomembnih akcij. Zabil je za 66:66, nato pa še podal za trojko Edu Muriću za 69:66. Tedaj je bil na parketu tudi drugi najmlajši v reprezentanci, 20-letni Vlatko Čančar, ki je odlično delo opravil v skoki in obrambi, kjer se je dobro boril tudi z zelo izkušenim Jorgosom Printezisom.

"Izkušnje se ustvarjajo. Ta dva fanta sta zelo pomembna, stara sta 18 in 20 let in sta prihodnost slovenske košarke. Cilj je, da dobimo tekmo, zelo pomembno pa je tudi, da imamo neke nove, sveže in mlade igralce, ki predstavljajo prihodnost. Obema grejo zasluge. Ni treba ponavljati, da je Luka izjemen. Od njega pričakujemo, da je agresiven in potrpežljiv. Odigral je zelo dobro tekmo. Čančar pa je eden naših najboljših obrambnih igralcev. Defenzivno nam daje vsestranskost. Njegova pozitivnost v garderobi in izven terena je zelo pomembna, odnos in obnašanje pa sta vsem za zgled," je pristavil Kokoškov.



Tudi ko na parketu ni bilo Gorana, se je Slovenija enakovredno kosala z Grčijo, celo prevzela pobudo, in to proti izjemno izkušeni izbrani vrsti, ki jo sestavljajo sami prekaljeni evroligaški košarkarji: "Videli ste, da je bil Goran najglasnejši na klopi, ko je spodbujal soigralce. On je naš vodja, imamo pa kar nekaj igralcev, ki znajo organizirati. Dončić in Prepelič sta dobra v kreaciji in to je kakovost te ekipe. Mi smo moštvo, ki igra 'pick and roll' in iz 'driblinga' kreiramo. Goran je nezamenljiv, naš vodja, a našli smo način, da lahko tudi drugi prevzamejo pobudo. V ključnih trenutkih smo bili dobri v obrambi. V tej postavi smo predvsem defenzivno res dobro funkcionirali."

Premagali velesilo zadnjih dvajsetih let

Dragić se je na parket vrnil dve minuti pred koncem tekme in jeziček na tehtnici dokončno prevesil na slovensko stran, ko je dobro minuto pred koncem zadel dva prosta meta za 73:70, ko je ostalo še 22 sekund, pa je mojstrsko položil prek visokega Janisa Burusisa za odločilnih 75:70. "Tekma je bilo zelo napeta. Vedeli smo, da se bodo Grki dobro pripravili, in so tudi se, saj imajo zelo izkušeno moštvo. Računali smo, da bodo proti koncu malce padli, saj imajo starejše igralce, medtem ko so pri nas z izjemo naju z Zagorcem vsi mladi. V prvem polčasu smo že imeli deset točk prednosti, a smo bili nekoliko preveč nemirni. Ko je bilo najbolj pomembno, smo stisnili v obrambi, zadeli nekaj pomembnih metov in prišli do zmage," je dejal kapetan, ki se je ustavil pri 20 točkah, in dodal: "Luka je bil danes fenomenalen. Seveda je lažje, ker so se tudi ostali prebudili. Tudi Klemen je igral zelo dobro. Naj se odpre še komu. Forma se počasi dviguje. Vsako tekmo je bolje."

Pomemben delež je prispeval tudi Klemen Prepelič, s 16 točkami tretji slovenski strelec, ki je odigral najboljšo tekmo na tem prvenstvu. Dal je tudi tri trojke, 13 sekund pred koncem zadel zelo pomemben prosti met, na začetku zadnje minute pa svoje delo dobro opravil tudi v skoku. "Premagali smo košarkarsko velesilo zadnjih dvajsetih let in pokazali, da lahko, če imamo pravo energijo, igramo z vsakim. To je dokaz, da smo pravi in ekipa funkcionira, kot mora. Vesel sem, da smo po četrti osebni napaki Gorana odreagirali, kot smo. Nismo se predali in uspel nam je preobrat. Grčija ima na vseh položajih dva kakovostna košarkarja. Na koncu so sicer prišli na -3, a smo rutinirano zaključili tekmo. Goran je nato prišel v igro in dokončal zadevo, kot se za pravega mojstra spodobi," je pristavil Prepelič.

