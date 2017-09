Gorenje bo v Bukarešti stavilo na hitrost

V prvem krogu poraz Romunov

22. september 2017 ob 17:51

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja so že v Bukarešti, kjer jih v soboto (19.00) čaka obračun drugega kroga Lige prvakov proti Dinamu. Cilj Velenjčanov je jasen - zmaga in novi dve točki.

Za osami je uspešen teden. V nedeljo so Ligo prvakov odprli z zmago nad Ademarjem, nato pa sredi tedna v Ligi Seha remizirali z Našicami.

"Mislim, da smo bolj kakovostni od Dinamove ekipe. Ta je višja od nas, a v obrambi zato precej počasnejša, medtem ko se romunski prvaki v napadu predvsem poslužujejo strelov z razdalje. Čas je, da se mi končno zberemo in odigramo tako, kot znamo. Predvsem moramo zmanjšati število tehničnih napak in kaznovati tekmece s hitrimi nasprotnimi napadi. Če bo tako, se bomo lahko iz Romunije vrnili zadovoljni," pravi eden najizkušenejših pri Gorenju Matjaž Brumen.

Najboljši strelci Belorus in dva Iranca

Dinamo med evropsko klubsko elito nastopa četrtič v svoji zgodovini. Na uvodni tekmi je gostoval pri Skjernu in visoko klonil (39:28). S šestimi zadetki je bil v romunski zasedbi najboljši 22-letni beloruski reprezentant Vadim Gajdučenko (SZ, 192 cm, 1995), ki je eden izmed sedmih novincev v ekipi. Pet oziroma štiri gole sta prispevala iranska brata Sajad (189 cm, 1990) in Allahkaram (195 cm, 1988) Esteki.

"Od naše ekipe pričakujem, da bo na sobotni tekmi v Bukarešti zmanjšala število tehničnih napak iz preteklih preizkusov. Dinamo je izredno neugodna ekipa, ki v obrambi igra čvrsto, medtem ko v napadu premore dobre strelce z razdalje. Seveda tudi mi premoremo svoje prednosti, s katerimi bomo skušali tekmo narediti kar se da zanimivo. Menim, da so naši fantje hitrejši, zato moramo izkoristiti slabše vračanje tekmecev v obrambo," pričakuje trener Željko Babić.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 2. krog



Sobota ob 19.00:

DINAMO BUKAREŠTA - GORENJE VELENJE

ELVERUM - SKJERN



Nedelja:

ADEMAR LEON - KADETTEN

Vrstni red: Skjern, Kadetten in Gorenje po 2, Ademar Leon, Elverum in Dinamo brez točke.

