Gorenje do visoke zmage nad Slovaki

V torek še gostovanje pri Izviđaću

1. marec 2017 ob 21:17

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Gorenja so v 17. krogu Lige Seha premagali Tatran iz Prešova s 30:19 (14:9) in zmagali petič v sezoni.

Do 13. minute je bilo izenačeno (5:5), nato pa so izbranci trenerja Boruta Plaskana zaigrali nekoliko bolj odgovorno in počasi začeli lomiti odpor tekmecev iz Slovaške. Ti so jih na začetku sezone izločili na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev v Ligo prvakov. Predvsem učinkoviti so bili v končnici prvega polčasa, v 27. minuti so si priigrali šest golov prednosti (14:8), na odmor pa odšli s +5 (14:9).

Velenjčani v drugi polovici tekme niso popustili niti za ped in goste vseskozi držali na varni razdalji. Že v deseti minuti nadaljevanja so si priigrali devet golov prednosti (20:11), šest minut pozneje pa enajst (24:13). Po tej razliki je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Rdeči dvorani, ose pa so največ vodile za 12 golov (27:15, 29:17 in 30:18).

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Nejc Cehte in Gregor Potočnik, oba sta dosegla po pet golov.

Za slovo od regionalnega tekmovanja Gorenje čaka le še torkovo gostovanje pri Izviđaču iz Ljubuškega.

Liga Seha:

GORENJE VELENJE - TATRAN PREŠOV

30:19 (14:9)

Cehte in Potočnik po 5; Čip 6.

Odigrano v torek:

NEXE - ZAGREB 23:25



IZVIĐAĆ - METALURG SKOPJE 24:24

Lestvica: VARDAR 17 14 2 1 44 VESZPREM 17 13 2 2 41 ZAGREB 16 11 1 4 34 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 18 11 0 7 33 MEŠKOV BREST 17 10 2 5 32 METALURG 17 5 2 10 17 NEXE 17 4 3 10 15 GORENJE VELENJE 17 5 0 12 14 TATRAN PREŠOV 16 3 1 12 10 IZVIĐAĆ 16 1 1 14 4

