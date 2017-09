Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Klemen Ferlin se je izkazal z nekaj izjemnimi obrambami. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Barišić Jaman v Našicah Velenjčanom ukradel zmago

Klemen Ferlin se je izkazal z nekaj izjemnimi obrambami.

20. september 2017 ob 22:56,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 23:01

Našice - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši hrvaškega Nexeja in velenjskega Gorenja so se v 4. krogu regionalne Lige Seha v Našicah razšli z neodločenim izidom 24:24.

Obračun slovenskih in hrvaških podprvakov se je končal brez zmagovalca. Za Velenjčane je to prvi neodločen izid v tej sezoni, na dosedanjih štirih tekmah so ukanili rokometaše iz Pančeva, izgubili pa proti tekmecem iz Celja in makedonskega Vardarja iz Skopja.

Velenjčani so v prvem polčasu vseskozi nadzorovali gostitelje. Nekajkrat so si priigrali tri gole prednosti, nazadnje v 26. minuti, ko je bilo 13:10, v sami končnici pa so popustili in na veliki odmor odšli s pičlo prednostjo (13:12).

V drugem polčasu so "ose" popustile in v 39. minuti prvič na dvoboju pogledale v tekmečev hrbet (15:16), dve minuti kasneje pa zabredle v še večje težave (15:17).

Igralci slovenske zasedbe niso vrgli puške v koruzo, v 52. minuti so z golom Nejca Cehteta znova povedli z 22:21. V razburljivi končnici so osvojili točko, zmago pa jim je "ukradel" občasni slovenski reprezentant Saša Barišić Jaman, s sedmimi goli tudi najbolj učinkovit igralec. V velenjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Cehte in Žarko Pejović, oba sta dosegla po štiri gole.

Velenjska ekipa bo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrala 19. oktobra, ko bo gostovala pri Metalurgu iz Skopja.

Liga Seha, 4. krog, sredini tekmi:

NEXE - GORENJE VELENJE

24:24 (12:13)

Nexe Našice: Lelić, Pilipović, Šišić 4, Končul, Leban 4, Eter 1, Zrnić 2, Mrđenović, Barišić-Jaman 7 (3), Manci Mičević, Sršen 1, Buvinić 3, Jelinić, Rotim, Lavrič, Tomić 2, Bolanča.Gorenje Velenje: Ferlin, Vujović, Zaponšek, Cehte 4, Medved 3 (1), Huseljić, Ovniček 2, Grebenc, Potočnik 3, Golčar, Markotić 1, Verdinek 1, Kleč 2, Tajnik 1, Brumen 3 (1), Pejović 4.

VOJVODINA - METALURG

21:19 (11:11)

Lestvica: VARDAR 4 4 0 0 12 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 4 2 1 1 7 ZAGREB 4 2 1 1 7 TATRAN PREŠOV 4 2 0 2 6 ------------------------------------ METALURG 4 2 0 2 6 MEŠKOV BREST 4 2 0 2 6 GORENJE VELENJE 4 1 1 2 4 NEXE 4 1 1 2 4 DINAMO PANČEVO 4 1 0 3 3 VOJVODINA 4 1 0 3 2

M. L.