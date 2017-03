Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gorenje je v Ligi Seha šestkrat zmagalo, prav na koncu tudi prvič v gosteh. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gorenje na koncu dočakalo tudi zmago v gosteh

Potočnik blestel z dvanajstimi zadetki

7. marec 2017 ob 18:30

Ljubuški - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja se od sezone Lige Seha poslavljajo z zmago. V gosteh so bili boljši od Izviđaća z 32:36.

Gorenje je v prvem polčasu vodilo že za devet golov, a so se tekmeci, ki so na lestvici regionalnega tekmovanja zadnji, v drugem polčasu približali na dva zadetka. Ko je Gregor Potočnik na začetku 58. minute dosegel svoj enajsti zadetek (skupaj je dosegel 12 golov) in vodstvo povišal na 30:34, dvomov o zmagovalcu ni bilo več.

Do velenjskega vodstva 6:13 je kar sedem golov prispeval Niko Medved.

Liga Seha:

IZVIĐAĆ - GORENJE VELENJE 32:36 (14:20)

Mandić in Grbavac po 7; Potočnik 12, Medved 11, Kleč 4, Golčar 3.

Lestvica: VARDAR 17 14 2 1 44 VESZPREM 18 14 2 2 44 ZAGREB 16 11 1 4 34 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 18 11 0 7 33 MEŠKOV BREST 17 10 2 5 32 GORENJE VELENJE 18 6 0 12 18 METALURG 17 5 2 10 17 NEXE 17 4 3 10 15 TATRAN PREŠOV 17 3 1 13 10 IZVIĐAĆ 17 1 1 15 4

T. O.