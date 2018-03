Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jan Grebenc je bil ob Gregorju Potočniku s sedmimi zadetki prvi strelec Gorenja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Gorenje po novem porazu brez možnosti za naslov

Zaostanek petih golov streznil Celjane

31. marec 2018 ob 20:20

Ribnica - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Rika Ribnice so v 4. krogu končnice Lige NLB premagali Gorenje (29:24), ki je z velikimi načrti začel sezono, a je zdaj že brez možnosti za naslov prvaka.

Prvi polčas je minil v izenačeni predstavi, le ob koncu (v 29. minuti) so si gostitelji priborili malce večjo prednost (12:9). Nekdanji igralec ribniške zasedbe Jan Grebenc je z zaporednima goloma postavil izid polčasa 12:11.

V 38. minuti so varovanci trenerja Siniše Markote povedli za štiri gole (18:14). Gostujoči trener Babić je takoj zahteval minuto odmora, kar pa ni spremenilo razmerja moči na igrišču. Ose so tri minute kasneje že zaostajale za šest golov (20:14). Velenjčani med 36. in 45. minuto sploh niso dosegli gola, v finišu pa niso bili sposobni uprizoriti preobrata.

V domači zasedbo je bil najbolj učinkovit Janez Skušek s šestimi goli, po pet sta jih dosegla Nik Henigman in Rok Setnikar. V gostujoči sta Gregor Potočnik in Grebenc dosegla po sedem zadetkov.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru, velenjska pa bo gostila Celje Pivovarno Laško. Obe tekmi bosta 21. aprila.

Zaostanek petih golov streznil Celjane

Celje Pivovarna Laško je novomeško Krko premagala s 35:29. Celjani so slabo odprli tekmo in po desetih minutah igre zaostali za pet golov (2:7). V 23. minuti so po golu Daniela Dušebajeva ujeli tekmece (11:11), tri minute kasneje po zadetku Boruta Mačkovška povedli s 14:13. Najvišje vodstvo so si v prvi polovici tekme po delnem izidu 4:0 priigrali v 29. minuti (17:13).

Izbranci Branka Tamšeta v drugem polčasu niso posebej blesteli, a zmaga ni bila ogrožena. V 51. minuti so si priigrali osem golov prednosti (31:23). Najboljši strelec je bil Borut Mačkovšek z osmimi goli.

1. NLB LIGA, 4. krog, Liga za prvaka:

URBANSCAPE LOKA - KOPER 2013

20:26 (9:11)

Jamnik 6, Kavčič 4;Bratkovič 8, Vlah 5.



RIKO RIBNICA - GORENJE 29:24 (12:11)

Skušek 6, Setnikar in Henigman po 5; Grebenc in Potočnik po 7.



CELJE PIV. LAŠKO - KRKA 35:29 (17:14)

Mačkovšek 8, Mlakar in Marguč po 7; Papež 8.



Liga za obstanek:

GROSIST SLOVAN - DOBOVA 25:28 (11:14)

JERUZALEM ORMOŽ - HERZ ŠMARTNO 33:31 (19:15)

MARIBOR BRANIK - TRIMO TREBNJE 25:24 (15:11)

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 2 1 0 36 RIKO RIBNICA 4 2 1 1 36 GORENJE VELENJE 3 0 0 3 31 KOPER 2013 3 3 0 0 29 URBANSCAPE LOKA 3 1 0 2 25 KRKA 4 1 0 3 23 Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 4 3 0 1 24 JERUZALEM ORMOŽ 4 2 1 1 24 TRIMO TREBNJE 3 0 0 3 18 DOBOVA 3 2 0 1 15 GROSIST SLOVAN 4 2 1 1 13 HERZ ŠMARTNO 4 1 0 3 10

T. O.