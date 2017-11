Gorenje se iz Leona vrača praznih rok

V četrtek obračun z Dinamom

11. november 2017

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 21:51

Leon - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja iz Velenja so v Ligi prvakov doživeli še tretji poraz, potem ko so morali v 7. krogu priznati premoč Ademarju iz Leona (28:24).

Velenjčani so slabo začeli tekmo, saj so domači hitro ušli na štiri zadetke prednosti (3:7). Gorenje se je v nadaljevanju pobralo s tremi zaporednimi goli in imelo celo napad za izenačenje, a se je v domačih vratih nekajkrat izkazal vratar Ignacio Garcia Biosco. Ademar je polčas dobil s 15:13. Niko Medved je dosegel šest golov.

Tudi drugi del so varovanci Željka Babića začeli neposrečeno, brezidejno v napadu. Leon je to izkoristil in v 40. minuti z golom Juanja Fernandeza prvič na tekmi povedel s +5 (19:14). Domači so v nadaljevanju brez težav držali lepo prednost, medtem ko pri osah ni bilo moči za preobrat. Ko sta bila v 50. minuti pri izidu 22:17 zapored izključena Robert Markotić in Matjaž Brumen, je bilo upov gostov pravzaprav konec. Medved je dosegel sedem golov, Nejc Cehte jih je dodal pet.

V preostalih tekmah skupine C je Elverum s 26:22 ugnal Kadetten, Skjern pa s 36:23 Dinamo Bukarešto.

Gorenje bo v četrtek ob 19.00 gostilo Dinamo iz Bukarešte.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 7. krog

ADEMAR LEON - GORENJE VELENJE

28:24 (15:13)

Ademar Leon: I. Garcia, Čupara, Lopez Alvarez 2, Simonet 1 (1), J. Garcia 2, Marcel 2, Perez Arce, Pineiro 1, Vieyra 5, Alonso 1, Sanchez 6, Fernandez 3, Filho 2, Perez 1, Pešić 1, Rodriguez 1.

Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 5, Medved 7 (1), Haseljić, Ovniček 3, Toskić 3, Drobež, Potočnik 1, Golčar 1, Markotić 1, Verdinek 1, Kleč 1, Tajnik, Brumen 1 (1), Pejović.

Sedemmetrovke: 1/1; 2/2

Izključitve: 4 min; 8 min

ELVERUM - KADETTEN 26:22

DINAMO BUKAREŠTA - SKJERN 23:36

Vrstni red: Skjern 10, Ademar, Elverum in Gorenje po 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, 9. krog



MARIBOR BRANIK - DOBOVA

24:20 (10:11)

Sok 9, Ranevski 4; Markušič in Seferović 5.



KRKA - KOPER 2013

26:31 (13:20)

Okleščen 7, Jakše, Papež 4; Krečič 11, Grzentič, Vlah in Smolnik 4.

HERZ ŠMARTNO - TRIMO TREBNJE

24:28 (9:14)

Kunst 5; Djurdjević 7, Cvetko 5.

RIKO RIBNICA - GROSIST SLOVAN

26:21 (14:11)

Vujačić 9, Skušek 6; Sanković 7.

URBANSCAPE LOKA - JERUZALEM ORMOŽ

28:32 (16:15)

Kavčič 8; Kocbek 8, Žuran 7.

Lestvica: KOPER 2013 9 6 2 1 14 RIKO RIBNICA 9 6 1 2 13 MARIBOR BRANIK 9 5 1 3 11 JERUZALEM ORMOŽ 9 5 1 3 11 KRKA 9 5 0 4 10 URBANSCAPE LOKA 9 5 0 4 10 TRIMO TREBNJE 9 3 1 5 7 DOBOVA 9 2 2 5 6 SLOVAN 9 1 2 6 4 HERZ ŠMARTNO 9 1 2 6 4

