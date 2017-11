Gorenje z obrestmi vrnilo Elverumu

Za norveške prvake igra Tine Poklar

4. november 2017 ob 19:27,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 21:34

Velenje

Rokometaši Gorenja iz Velenja so v 6. krogu Lige prvakov s 30:21 nadigrali Elverum in se mu tako oddolžili za tesen poraz pred tremi tedni, ko je bilo na Norveškem 29:28.

Elverum je na začetku tekme povedel z 2:0, a so Velenjčani hitro izenačili, nato pa je sledila izenačena tekma gol za gol. V 12. minuti je Žarko Pejović zadel za prvo vodstvo domačih (5:4). Ose so imele pri izidu 8:6 napad za +3, a so ga zapravile, na drugi strani pa je Kristian Orsted zabil za -1. Pri 13:11 je Oeien Vegard Bakken ubranil zicer Roku Ovničku. Velenjčani nato še dvakrat niso izkoristili priložnosti za tri gole naskoka, tako da se je polčas končal s 14:12.

Razpoložena Ovniček in Ferlin

Drugi del so Velenjčani začeli zelo dobro. Tako je Ovniček v 35. minuti povišal na +4 (18:14), malo pozneje pa Niko Medved na 19:14. V 36. minuti je zaradi grobega prekrška nad Ovničkom rdeči karton dobil Tine Poklar. Prekršek ni ustavil Ovnička, ki je zabil za 20:15, že v naslednjem napadu pa je Matic Verdinek dosegel zadetek za +6 (21:15). Gostje so bili razbiti, trener Elveruma Mikael Apelgren je vzel minuto odmora. Ni pomagala, saj domači niso popuščali. V vratih Gorenja je blestel Klemen Ferlin, ki je Norvežane spravljal v obup. Na drugi strani je razpoloženi Ovniček v 48. minuti povišal na 25:17.

Gorenje je do konca brez težav držalo visoko prednost. Ovniček je v 57. minuti poskrbel za +9 (29:20), kar je bila najvišja prednost na tekmi. Ovniček je bil s sedmimi goli tudi najboljši strelec.

Varovanci Želja Babića so tako vsaj za en dan skočili na vrh lestvice, saj Skjern in Kadetten igrata v nedeljo.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 6. krog

GORENJE VELENJE - ELVERUM 30:21 (14:12)

Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 3, Medved 2, Haseljić, Ovniček 7, Toskić 5, Drobež, Potočnik 2, Golčar, Markotić 2, Verdinek 2, Kleč 1, Tajnik, Brumen 2, Pejović 4.

Elverum: Imsgaard, Thorsteinsson, Borresen 1, Mehl 1, Lindboe 3, Orsted 2, Burud, Ekren 1, Poklar 2, Frederiksen 2, Oeien, Hanisch 4, Gulliksen 3, Jonsson 2.

Sedemmetrovke: 0/1; 2/4

Izključitve: 10 min; 6 min



RK: Poklar 37./Elverum

ADEMAR LEON - DINAMO BUKAREŠTA 32:29 (18:15)

Nedelja:

SKJERN - KADETTEN

Vrstni red: Gorenje 8, Skjern, Kadetten, Elverum in Ademar 6, Dinamo 2.

