Gorenje zmagalo; Suholežnik po koncu sezone zapušča Celje

Slovenski podprvaki opravili z makedonskimi

27. februar 2018 ob 19:31

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši iz Šaleške doline so proti Metalurgu nujno potrebovali zmago, da so ohranili upanje na nastop na zaključnem turnirju lige Seha. Z dvema točkama so se približali četrtouvrščenim Celjanom na tri točke. Pivovarje tekma 16. kroga čaka v sredo proti Dinamu Pančevu.

Metalurg je bil enakovreden tekmec Velenjčanom le uvodne štiri minute. Po izidu 3:3 je namreč domača zasedba dosegla štiri zaporedne gole, pomemben del v tem nizu pa je prispeval Klemen Ferlin s petimi obrambami. V 10. minuti je bilo prvič na tekmi +5, v naslednji minuti pa je Makedoncem uspelo priti do dveh golov, ki sta jim dala nekaj upanja, a Gorenja to ni zmedlo. Tako kot tudi ne nekaj trenutkov boljše igre gostov, ki so v 18. minuti prišli do izida 10:12. To je le podžgalo izbrance Željka Babića, ki so bili do konca polčasa precej boljši tekmec, do odmora pa so si priigrali prednost z 21:13.

Suholežnik odhaja v Francijo

Slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je na svoji spletni objavil, da po koncu sezone knežje mesto zapušča doma vzgojeni Matic Suholežnik, ki bo okrepil francoskega prvoligaša Dunkerque. Dogovor do leta 2020 je krožni napadalec podpisal že med evropskim prvenstvom na Hrvaškem, zdaj pa je uredil še zadnje podrobnosti.



Velenjčani so do 37. minute prišli do prednosti +10 (26:16). Po desetih minutah igre v drugem polčasu je Babić počasi na klop klical svoje najboljše može, Ferlin je tekmo končal s 15 obrambami, tudi igralci, ki so v prvem delu dobivali nekaj manj priložnosti, so nadaljevali dobro igro domače ekipe. Sredi drugega polčasa je bilo že 30:19 in zdelo se je, da je tekma odločena.

Toda igralci iz Skopja so z delnim izidom 6:0 - ob tem so zapravili še dve sedemmetrovki - prišli do novega zagona. Blaž Kleč je z golom v 54. minuti prekinil slabih 10 minut trajajoči strelski mrk Gorenja. Matic Verdinek je minuto pozneje povišal prednost na 32:25 in dokončno pokopal upe Metalurga. Na koncu so domači na delni izid 6:0 Metalurga odgovorili s sedmimi zaporednimi goli.

Najboljši strelec tekme je bil Metalurgov Vanja Ilić z osmimi goli, pri Velenjčanih sta se s šestimi izkazala Nejc Cehte in Blaž Kleč.

Velenjčane tekma 16. kroga čaka čez teden dni, tekmec bo Zagreb.