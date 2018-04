Gorenju se je menjava trenerja obrestovala - zmaga na derbiju proti Kopru

Pivovarji s polnim izkupičkom iz Škofje Loke

28. april 2018 ob 22:14,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 22:23

Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Sprememba na klopi Gorenja Velenje se je obrestovala, saj so velenjski rokometaši v koprski dvorani Bonifika dobili derbi proti Kopru s 26:20.

To je prva zmaga Velenjčanov v končnici državnega prvenstva in prva pod vodstvom novega trenerja Klemna Luzarja, ki je sredi tedna na klopi zamenjal Željka Babića.

Velenjčani so do dveh točk prišli po odličnem drugem polčasu, ko so nadoknadili zaostanek treh golov po prvem delu igre in na koncu visoko slavili.

Začetek tekme je minil v znamenju obeh vratarjev, Roka Zaponška na gostujoči in Martina Kocjančič na domači strani, ki sta zbirala obrambe, ter Grege Krečiča, ki je dosegel uvodne tri gole Kopra do devete minute (3:1). V 13. minuti so domači vodili s 6:3. Čeprav so se gostje približali na gol zaostanka, pa so imeli niti igre v svojih rokah še naprej Koprčani, ki so v 24. minuti spet vodili s tremi goli zaloge. Tolikšna je bila tudi razlika ob polčasu.

Velenjčani so drugi polčas odprli z delnim izidom 8:0, Koprčani pa so prvič v drugem delu zadeli šele po 14 minutah igre, ko je sedemmetrovko unovčil Nejc Planinc. V 47. minuti so gostje vodili že 21:14, ko pa je v 55. minuti Matic Verdinek zadel za 26:18, je bilo upanja za domačo zasedbo konec.

Celjani blizu novega naslova

Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so še korak bliže naslovu državnega prvaka, potem ko so z 28:24 ugnali Urbanscape Loko v gosteh.

Celjani so imeli ves čas vajeti igre bolj ali manj v svojih rokah, do 24. minute pa je bila domača ekipa povsem enakovredna (11:11). Do odhoda na odmor so si izbranci Branka Tamšeta priigrali štiri gole prednosti (14:18).

V 35. minuti so gostje povedli s +5, štiri minute pozneje so se še domači približali "le" na -3 (17:20). Igralcem Urbanscape Loke je nekoliko pošla sapa, kar so njihovi tekmeci znali izkoristiti. V 49. minuti so Celjani po golu Domna Makuca povedli s 26:20, s štirimi ali petimi goli pa so vodili vse do konca. Prvi strelec tekme je bil Gal Marguč, ki je dosegel sedem golov.

Prvi zasledovalci Celjanov Ribničani so z 29:28 klonili v Novem mestu pred Krko, tako da imajo Celjani na vrhu ob tekmi manj tri točke naskoka pred Ribnico. Grega Okleščen je za Krko dosegel sedem golov, Nik Henigman pa za Ribnico devet.

1. NLB LIGA,

Liga za prvaka, 6. krog:

KOPER 2013 - GORENJE 20:26 (13:10)

Krečič 4, Smolnik, Marić in Planinc po 3; Pejović 6, Cehte, Medved in Grebenc po 4.

Odigrano v soboto:

KRKA - RIKO RIBNICA 29:28 (15:13)

Okleščen 7, Papež 6; Henigman 9.

URBANSCAPE LOKA - CELJE PL

24:28 (14:18)

Pipp 6; Marguč 7, Mačkovšek 6.

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 5 4 1 0 40 RIKO RIBNICA 6 2 2 2 37 GORENJE VELENJE 5 1 0 4 33 KOPER 2013 6 3 1 2 30 KRKA 6 3 0 3 27 URBANSCAPE LOKA 6 2 0 4 27





Liga za obstanek, 6. krog:

HERZ ŠMARTNO - MARIBOR BRANIK

25:25 (13:17)

JERUZALEM ORMOŽ - GROSIST SLOVAN

25:25 (13:14)

DOBOVA - TRIMO TREBNJE

27:29 (14:14)

Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 6 3 1 2 25 JERUZALEM ORMOŽ 6 2 2 2 25 TRIMO TREBNJE 6 2 0 4 22 DOBOVA 6 4 0 2 19 GROSIST SLOVAN 6 3 2 1 16 HERZ ŠMARTNO 6 1 1 4 11

A. V.