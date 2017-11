Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Marcos Tavares potrebuje le še en gol in bo na vrhu večne lestvice strelcev slovenskega prvenstva ujel Štefana Škaperja. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Dodaj v

Gorica proti Ankaranu zapravila vodstvo z 2:0 in osvojila le točko

Danes v Celju štajerski derbi

25. november 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 18:33

Celje - MMC RTV SLO, STA

Osrednja tekma 17. kroga državnega nogometnega prvenstva bo drevišnji štajerski derbi med Celjem in Mariborom, ki se bo začel ob 20.20.

Prvi sobotni dvoboj sta odigrali ekipi Triglava in Domžal. Gostje so zmagali z 0:1, zadel je Marko Alvir. Akcijo je začel Andraž Kirm na levi strani, po podaji Jureta Balkovca pa je Alvir v 74. minuti matiral 17-letnega Luko Čadeža, ki je branil namesto kaznovanega Elvisa Džafića.

Triglav je bil od 33. minute z igralcem manj, saj je bil (verjetno prestrogo) izključen Alen Krcić, ki naj bi namerno udaril Balkovca. Domžale so imele premoč (v strelih je bilo 5:0), a tudi Triglav je zapretil, najbolj izrazito po uri igre, ko sta ljubljanska nogometaša Luka Majcen in Matej Podlogar izpeljala lepo akcijo, vendar Podlogar ni zadel.

Ankaran do remija z igralcem manj

Gorica in Ankaran Hrvatini sta se razšla z 2:2. Gorica je v 61. minuti povedla z 2:0, a na koncu osvojila le točko.

Za gostitelje, ki so bili v prvem polčasu boljši tekmec, je v 54. minuti prvi zadel Kyrian Nwabueze. Uspešen je bil z glavo po podaji Matije Škarabota z leve strani. Sedem minut pozneje je Rifet Kapić po dvojni podaji z Amarachijem Osujijem prišel pred vrata gostov in povišal na 2:0, zanj je bil to sedmi zadetek v sezoni.

Ankaran je že v sodnikovem dodatku prvega polčasa zapretil, ko je Johan Chinwendu Nkama zadel vratnico, gostje pa so se zadetka veselili v 71. minuti, ko je iz bližine nekoliko srečno mrežo zatresel Tim Vodeb. Podajalec Bradley Meledje se je v 82. minuti na podoben način še sam vpisal med strelce in poskrbel za peti remi Ankarančanov v tej sezoni. Ti so drugi gol dosegli celo z igralcem manj, saj je bil malo prej zaradi drugega rumenega kartona po igranju z roko izključen Nkama.

Celje in Maribor sta v prvoligaški konkurenci odigrala že 88 tekem, vijoličasti imajo kar 30 zmag več od Celjanov. A tokrat Mariboru ne bo lahko, saj je Celje zmagalo na zadnjih treh tekmah Prve lige.

Olimpija, ki za vodilnim Mariborom zaostaja za tri točke, bo v nedeljo gostila Krško.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 17. krog

TRIGLAV - DOMŽALE 0:1 (0:0)

150; Alvir 74.

RK : Krcić 33./Triglav

Triglav: Čadež, Šmit , Bojić, Dav. Zec , Kuhar, Dar. Zec ( 35./Majcen ), Krcić , Robnik ( 55./Gvardjančič), Udovič , Poplatnik, Podlogar ( 80./Bukara).

Domžale: Mulalić, Balkovec , Melnjak, Dobrovoljc, Širok , Husmani, Hodžić ( 46./Alvir ), Franjić ( 61./Kirm), Vetrih, Ibraimi ( 75./Hebaj), Bizjak.

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)



GORICA - ANKARAN HRVATINI 2:2 (0:0)

350; Nwabueze 54., Kapić 61.; Vodeb 71., Meledje 82.

RK : Nkama 79./Ankaran



Gorica: Sorčan, Škarabot, Celcer, Kavčič, Gregorič, Marinič ( 87./Filipović), Humar, Nagode ( 72./Džuzdanović), Kapić, Osuji, Nwabueze .

Ankaran Hrvatini: Bužan, Matošević ( 69./Smiljanić), Pahor , Badžim, Karamatić, Mate, Nkama , Delgado , Burkić , Cerovec ( 64./Vodeb), Meledje.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



Danes ob 20.20:

CELJE - MARIBOR



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - KRŠKO



Ob 18.45:

ALUMINIJ - RUDAR

Lestvica:

MARIBOR 16 12 4 0 29:8 40 OLIMPIJA 16 11 4 1 29:7 37 DOMŽALE 17 8 4 5 32:16 28 RUDAR 16 8 2 6 20:15 26 GORICA 17 7 2 8 20:24 23 CELJE 16 5 6 5 19:20 21 ALUMINIJ 16 4 4 8 19:25 16 KRŠKO 16 4 4 8 21:32 16 TRIGLAV 17 2 5 10 14:31 11 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

T. O., M. R.