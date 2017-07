Goričani želijo presenetiti Panionios; Domžalčani na Islandijo po zmago

"Pričakujemo težko tekmo. Gre za odličnega nasprotnika, ki ima kakovost. Bodo trenutki na tekmi, ko bomo trpeli. Moramo se dobro braniti, imamo nekaj kakovosti v napadu in lahko presenetimo," pa je povedal kapetan Alen Jogan.

Goriški trener večjih težav s poškodbami nima - Januš Štrukelj je na zadnji prijateljski tekmi dobil udarec v gleženj, Tilen Nagode je dobil šive na glavi. V Atene bo odpeljal 23 igralcev, na dan tekme pa se bo odločil, koga bo uvrstil v postavo.

Barve Panioniosa brani slovenski vratar Matic Kotnik, ki je v grški klub prestopil iz Celja na začetku meseca.

Rožman: Želimo zmagati

Domžalčani, ki so v prvem krogu Evropske lige izločili estonsko Floro, imajo lažjo nalogo, čaka jih obračun z Valurjem iz Reykjavika. "Na Islandijo gremo po zmago. To igralci vedo. Glavno je, da želimo zmagati. Vemo, kaj pomeni zmaga in poraz na Islandiji," samozavestno napoveduje trener Simon Rožman, ki je povedal, da so njegovi igralci dosegli formo.

Rožman se zaveda tudi, da jih na Islandiji čakajo težki pogoji: "S tem mislim zunanjo temperaturo, ki je med osmimi in desetimi stopinjami Celzija ter umetno travo. Sodnik bo Norvežan, slog igre in način sojenja bosta skandinavska."

Jure Balkovec, eden ključnih mož domžalske zasedbe, pravi, da je vzdušje v ekipi odlično: "Zmaga v Estoniji nas je še bolj zbližala, predvsem način zmage, ko smo zaostajali in rezultat obrnili v zmago. To bo velik zagon za tekmo na Islandiji." Na Islandiji bodo morali biti še posebej pozorni na podaje iz kota, proste strele in tudi dolge mete iz avta, je še opozoril Balkovec.