Goriva zmanjkalo tudi Raketi

30. april 2018 ob 14:26

Sheffield - MMC RTV SLO

Potem ko je v prvem krogu svetovnega prvenstva v snukerju izpadel prvi nosilec in branilec naslova Mark Selby, je v drugem krogu enako usodo utrpel drugi igralec sveta Ronnie O'Sullivan.

Raketa je lovila šesto turnirsko zmago v sezoni, kar ni uspelo še nikomur. A O'Sullivan je bil v Sheffieldu daleč od forme, ki jo je kazal med sezono. Že v prvem krogu se je mučil proti Stephenu Maguiru, a nekako le izvlekel zmago. Tokrat pa mu to ni uspelo proti Aliju Carterju, ki je bil boljši s 13:9. Carter je dvakrat že igral v finalu svetovnega prvenstva, a obakrat izgubil prav proti O'Sullivanu.

Po porazu se je razgovoril

Za zgodbo sta poskrbela igralca sama, ki sta med dvobojem rahlo trčila, kar je pripeljalo do manjšega besednega obračuna, kar je sodnik hitro umiril. O'Sullivan je bil po dvoboju precej razburjen, a je govoril tudi o drugih stvareh, ne le o omenjenem incidentu: "Saj vem, kaj se dogaja. Pišete kolumne, nato pa kličete svoje urednike, da je Ronnie poskrbel za zgodbo. Vsak šport ima svojega Rogerja Federerja ali Tigerja Woodsa. Seveda se po uspehih ne želim primerjati z njima, a slučajno sem jaz taka figura v našem športu. Nisem egoist, a dokler bom živel, boste pisali o meni. Ne morete reči, da ste o meni pisali 25 let, zdaj pa me boste odrinili drugam."

Stavnice pravijo, da bo slavil Ding

Po mnenju večine je zdaj prvi favorit za naslov Ding Džunhui. Kitajec velja za najboljšega igralca snukerja tega stoletja, ki še ni osvojil naslova svetovnega prvaka.

Higgins izgubil le eno igro

Za najboljšo predstavo drugega kroga je poskrbel veteran John Higgins, ki je pometel z Jackom Lisowskim s 13:1. Škot je ob zmagi nanizal niz 146 točk in prevzel vodstvo v boju za najvišji niz na turnirju. Ta prinaša nagrado 10.000 funtov.

Od četrtfinala naprej bosta igralca, ki se bosta prebila do finala, morala prav vsak dan v areno Crucible v Sheffieldu.

Osmina finala:

ALLEN (S. IRS/16) - PERRY (ANG) 13:8

WILSON (ANG/9) - JONES (WAL) 13:5

HIGGINS (ŠKO/5) - LISOWSKI (ANG) 13:1

TRUMP (ANG/4) - WALDEN (ANG)

DING (KIT/3) - McGILL (ŠKO/14) 13:4

HAWKINS (ANG/6) - LJU (KIT) 13:10

WILLIAMS (WAL/7) - MILKINS (ANG)

O'SULLIVAN (ANG/2) - CARTER (ANG/15) 9:13

1. krog:

SELBY (ANG/1) - PERRY (ANG) 4:10

ALLEN (S. IRS/16) - HIGHFIELD (ANG) 10:5

WILSON (ANG/9) - STEVENSON (WAL) 10:3

MURPHY (ANG/8) - JONES (WAL) 9:10

HIGGINS (ŠKO/5) - UN NOOH (TJS) 10:7

BINGHAM (ANG/12) - LISOWSKI (ANG) 7:10

BRECEL (BEL/13) - WALDEN (ANG) 6:10

TRUMP (ANG/4) - WAKELIN (ANG) 10:9

DING (KIT/3) - ŠIAO (KIT) 10:3

McGILL (ŠKO/14) - DAY (WAL) 10:8

FU (HKG/11) - LJU (KIT) 5:10

HAWKINS (ANG/6) - CARRINGTON (ANG) 10:7

WILLIAMS (WAL/7) - J. ROBERTSON (ANG) 10:5

N. ROBERTSON (AVS/10) - MILKINS (ANG) 5:10

CARTER (ANG/15) - DOTT (ŠKO) 10:8

O'SULLIVAN (ANG/2) - MAGUIRE (ŠKO) 10:7

S. J.