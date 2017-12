Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Mirko Mulalić je za Sixt Primorsko dosegel 26 točk. Tadej Ferme jih je dodal še 27. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Sixt Primorska gladko odp... Sorodne novice Kovačević in Dimec zrežirala zmago Krke v Stožicah Dodaj v

Gostitelji negostoljubni, Sixt Primorska še naprej na vrhu

Ferme 27 točk, Mulalić 26

24. december 2017 ob 10:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V 11. krogu državnega prvenstva v košarki so vsi gostitelji razen Petrola Olimpije dosegli zmage. Leto 2017 na prvem mestu končuje Sixt Primorska, ki je s 93:77 premagala Zlatorog.

Potem ko so košarkarji Zlatoroga v prejšnjem krogu prekinili niz petih porazov - visoko so zmagali v Šentjurju -, so izgubili proti prvouvrščeni ekipi Lige Nova KBM.

Sixt Primorska je vprašanje zmagovalca rešila šele v zadnji četrtini. Vse dotlej so gostje držali stik, nato pa je prišla do izraza daljša domača klop. Trener gostov Aleš Pipan je namreč na Obalo pripotoval z vsega desetimi igralci, večino tekme pa je odigral s šestimi. Povsem drugače kot njegov kolega Jurica Golemac, ki je rotiral enajst košarkarjev, ob tem, da so bili trije še posebej razpoloženi.

75 od skupno 93 točk so dosegli Tadej Ferme (27 točk, trojke 5:10), Mirko Mulalić (26 točk, trojke 5:6) in Marjan Čakarun (22 točk). Pri gostih je največ točk zbral Petar Kusovac (20), Miha Lapornik je dodal še 19 točk.

Rogaška porazila Ilirijo

Drugouvrščena ekipa lige, Rogaška, se je hitro pobrala po hudem porazu prejšnjo nedeljo v Domžalah. Z 82:69 je odpravila Ilirijo.

Varovanci Damjana Novakovića so temelje zmage postavili že v prvih desetih minutah, ki so jih dobili s 23:13. Zaradi dobrega skoka (ob polčasu je bil ta 16:24 za goste) je Ilirija od odmoru še držala priključek, a ker sta se pri domačih v nadaljevanju razigrala Mitja Nikolić in Rashun Jerrel Davis, je njihovo upanje splahnelo že pred zadnjo četrtino, ko je razlika znašala 22 točk. Vseeno so Ljubljančani v zadnjih desetih minutah pokazali karakter, se borili za vsako žogo in na koncu iztržili dostojen poraz. To je njihov drugi v sezoni proti Rogaški, ki je v Ljubljani na začetku prvenstva zmagala po dveh podaljških.

V tem krogu je edina na domačem parketu izgubila Olimpija, porazila jo je Krka (81:85). Več o tem srečanju si lahko preberete tukaj.

LIGA NOVA KBM, 11. KROG

HELIOS SUNS - ŠENTJUR

92:68 (21:20, 27:18, 24:9, 20:21)

Mahkovic 28, Močnik 16; Fernandez 12.

ROGAŠKA - ILIRIJA

82:69 (23:13, 17:18, 29:16, 13:22)

Nikolić 26, Davis 24; Šiško 18.

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - HOPSI POLZELA

81:76 (17:19, 22:27, 21:13, 21:17)

Rizvić 21, Rebec 14; Rotar, Rogelja 12.

SIXT PRIMORSKA - ZLATOROG

93:77 (26:15, 21:27, 21:20, 25:15)

Ferme 27, Mulalić 26, Čakarun 22; Kusovac 20.

Odigrano v četrtek:

PETROL OLIMPIJA - KRKA

81:85 (18:18, 19:17, 19:21, 25:29)

Oliver 20, Morgan in Battle po 10; Dimec 18, Kovačević 17, Bratož 15, Marinelli 13, Cinac 11.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 11 8 3 19 ROGAŠKA 10 7 3 17 PETROL OLIMPIJA 10 6 4 16 ŠENČUR 10 6 4 16 HOPSI POLZELA 11 5 6 16 KRKA 10 5 5 15 HELIOS SUNS 10 5 5 15 ILIRIJA 10 4 6 14 ŠENTJUR 10 3 7 13 ZLATOROG 10 2 8 12

D. S.