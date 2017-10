Govorice iz Španije: Vidmar na seznamu želja Real Madrida

Randolph bo manjkal do štiri tedne, Kzumić izgubil sezono

21. oktober 2017 ob 13:48

Madrid - MMC RTV SLO

Real je v četrtek v derbiju Evrolige ugnal CSKA, vendar je ob veliki zmagi ostal brez poškodovanih Ognjena Kuzmića in Anthonyja Randolpha. S prestopom v Madrid se povezuje Gašperja Vidmarja.

Zmaga nad moskovskim velikanom ima precej grenkega priokusa, saj si je ramo poškodoval Randolph, ki je bil s 16 točkami prvi strelec Reala in ob Luki Dončiću najboljši posameznik vrste Pabla Lasa. Slovenski reprezentant bo manjkal med tremi in štirimi tedni. Daljše okrevanje pa zaradi poškodbe kolena čaka Kuzmića. Srbski center, ki je pred sezono prestopil k Realu iz Crvene zvezde, bo izpustil preostali del sezone.

V Madridu se že ozirajo po okrepitvah, ki bi zapolnile nastale vrzeli. Iz Španije prihajajo govorice, da je visoko na seznamu, da nadomesti 27-letnega košarkarja, ki sicer prihaja iz Republike srbske, tudi Gašper Vidmar. 30-letni Ljubljančan že deset let igra v Turčiji. Vmes je bil sicer posojen Olimpiji, po odhodu iz Slovana pa je igral za Fenerbahče, Bešiktaš, Darušafako in Banvit, s katerim je podaljšal sodelovanje. Vidmar je blestel na evropskem prvenstvu, kjer je bil prvi slovenski center. Eden najzaslužnejših za zlato kolajno je sicer napovedal reprezentančno slovo, a je novi selektor Rado Trifunović dejal, da se bo z njim pogovoril in ga skušal prepričati, da se premisli.

V španski prestolnici bi se torej Vidmar lahko pridružil reprezentančnima kolegoma Dončiću in Randolphu, ki sta trenutno najboljša igralca Real Madrida. Z odhodom v vrste devetkratnega evropskega prvaka pa povezujejo tudi Klemna Prepeliča, ki naj bi po pisanju nekaterih španskih medijev beli dres oblekel v naslednji sezoni.

